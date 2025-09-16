Jorge Glas obtiene nacionalidad colombiana, anuncia Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes 16 de septiembre que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas obtuvo la nacionalidad colombiana. La información fue difundida a través de sus redes sociales, junto con el documento consular que certifica el trámite.

(Te puede interesar: Caso Vidrio Libre: Fiscalía solicita la vinculación de funcionario de la Judicatura)

Glas, quien cumple una condena de 13 años de prisión en Ecuador por delitos de corrupción relacionados con el caso Reconstrucción de Manabí, se encuentra actualmente recluido en la cárcel La Roca, en Guayaquil.

Gustavo Petro eliminó de su cuenta en la red social X una publicación en la que confirmaba que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas había obtenido la nacionalidad colombiana. El mensaje estuvo visible durante aproximadamente 27 minutos antes de ser retirado sin explicación oficial.

Tras confirmar la nacionalidad colombiana de Glas, Petro expresó públicamente su expectativa de que el gobierno ecuatoriano facilite su entrega a Colombia. “Espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”, escribió el mandatario colombiano.

Gustavo Petro elimina publicación sobre nacionalidad colombiana de Jorge Glas tras 27 minutos EXPRESO

Acta de Juramento

¿Cuál es el rol de Rafael Correa en las disputas internas de la Revolución Ciudadana? Leer más

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 2332 de 2023 y el artículo 15 de la Resolución, se hizo presente el señor JORGE DAVID GLAS ESPINEL, de nacionalidad ecuatoriana, a quien mediante Decreto de Exoneración No. 0927 de 2025 y Carta de Naturalización No. 134 del 28 de agosto de 2025, el Gobierno de Colombia autorizó su naturalización como colombiano, indicándosele como formalidad prestar el juramento con la salvedad de que no renuncia a su nacionalidad de origen, conforme al inciso segundo del literal c) del numeral 20 del artículo 96 de la Constitución Política.

En virtud del numeral 3 del artículo 16 de la Resolución 9411 de 2025, la señora Cónsul General de Colombia en Quito, República del Ecuador, Paula Andrea Perdomo Ramírez le tomó el siguiente juramento:

-Señor Jorge David Glas Espinel

¿Jura usted que es de su libre voluntad ser colombiano y como tal promete cumplir, acatar y defender la Constitución Política y las leyes de la República de Colombia?

-Contestó: Sí, juro.

Si así lo hiciere, Dios y la Patria os lo premien; si no, Él y ella os lo demanden.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ