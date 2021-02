Jorge Delgado: "Es una batalla entre el hombre y la naturaleza"

Los Juegos Olímpicos de Tokio están a cinco meses de realizarse, pero existe una amenaza latente como lo es la pandemia de la COVID-19, que incluso originaría que se cancelen en medio de las dudas e incertidumbre del mundo del deporte que une esfuerzos para que, con toda la prevención del caso, puedan desarrollarse y las ilusiones de los atletas de colgarse una medalla no se diluyan.

- ¿Cómo analiza las voces que hablan de una posible cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio por la pandemia?

- Pienso que se está buscando cierto protagonismo al tratar de hablar de cancelar y no de sacarlos adelante, porque si hablamos de sacar adelante los Juegos, pues no causa impacto, si hablamos de cancelar llamamos la atención de todas las personas que están involucradas de una u otra forma en este evento. Para Japón esto es un desafío debido a la pandemia, estamos hablando de un país de primer mundo y estoy seguro que lo van a sacar adelante.

- Entonces ¿por qué existen dudas en el propio Tokio de que los Juegos se realicen?

- Siempre va a existir el imprevisto y esa sombra que va a estar atrás de la cancelación de los Juegos, porque ahora ya no hay postergación, ya están postergados, si ya no se hacen es cancelación. En el pasado no se hicieron Juegos por la Primer y Segunda Guerra Mundial, y sería la tercera vez que se suspenderían los Juegos, pero por un cataclismo, por una peste, pero está dentro de lo establecido, no hay nada que debe llamar la atención y el sensacionalismo que se busca en este tipo de situaciones.

- ¿No es un riesgo realizar unos Juegos Olímpicos con una pandemia de por medio?

- Tengo un riesgo si cruzo la calle porque me puede atropellar un carro, yendo a mi casa, si me subo a un avión, los riesgos los tenemos todos los días. Estamos hablando de un riesgo calculado. Entonces tenemos que ver la parte positiva del tema, si vamos a buscar la parte negativa es el problema, no sé qué ganarían las personas si los Juegos no se dan. Si no se hacen, esto pasará y ahí quedó, vendrán los Juegos de París y saldremos adelante, creo que hay un sensacionalismo dañino e innecesario, tenemos que ser positivos.

- ¿De dónde viene ese sensacionalismo?

- El hecho que en el pasado no habían las redes sociales, ahora estamos buscando los ‘influencers’, la persona que quiere tener la última palabra para que diga ‘yo se los dije’, ‘se los advertí’, son personas que están buscando protagonismo.

- Se habla de la creación de una burbuja gigante.

- Puede ser una burbuja, una burbujita... ellos están buscando la forma. Piensan en el positivismo de los Juegos. Hay personas que crecen sacando las cosas adelante con una mente positiva. Hoy me levanto y voy a ver como hago para que las cosas me salgan mejor, otras personas se levantan diciendo no voy a trabajar y me hago el enfermo. Son idiosincracias de culturas, nosotros tenemos una cultura diferente a la asiática que ha sobrevivido a tantas cosas.

También es una cuestión de idiosincrasias, de culturas, nosotros tenemos una cultura diferente a la asiática que ha sobrevivido a tantas cosas a través de los tiempos.



- ¿Cómo se vería afectado el mundo del deporte en caso de que no se realicen los Juegos?

- Estamos hablando de mucha gente que perdería la oportunidad de ser campeón olímpico. Muchas casas comerciales que fabricaban implementos deportivos tendrán una pérdida que seguramente en la actualidad ya están viendo la manera en que la van a asumir. Simplemente es algo con lo que se tiene que aprender a convivir y estar preparado.

- ¿Los compromisos económicos no generan una condicionante para que se realicen los Juegos?

- Sí, pero ya ha existido un replanteo, todas estas empresas han replanteado cómo van a asumir el riesgo. Cada vez que alguien asume una empresa tiene un riesgo calculado, grande, pequeño, mínimo. Han recalculado el tema en base al riesgo que tiene, que estamos hablando de un riesgo posiblemente de un 50 y 50, 50% de que puede que sí y 50% de que puede que no, entonces se está trabajando para que sea el puede que sí, pero obviamente la naturaleza está confabulando para que no, entonces es una batalla entre el hombre y la naturaleza.

- Pero algunos directivos ecuatorianos tienen temor a que se cancelen.

- ¿Temor a qué? No sería una sorpresa, yo sé que existe la posibilidad de que se hagan los Juegos y de que no se den, entonces tengo que estar preparado para ambos casos.

- Y los deportistas ¿cómo quedan sin los Juegos?

- Ya escapa a la parte humana, el deportista tendrá que entender que la vida le quitó la oportunidad de ser campeón olímpico, pero se la quitó a 20.000 otros atletas, se la quitó a toda una generación, no solo a mí.

Estamos hablando de una generación que sufrió el embate de una peste. En el pasado fueron otras, sino que ahora tenemos las redes sociales que ha hecho que se riegue como pólvora.



- Algunos deportistas han manifestado que no quieren vacunarse ¿debe ser obligatorio?

- Pienso que es falta de información, porque nadie crea una vacuna y gasta millones de dólares para botarla a la basura, entonces mucha gente tiene miedo de lo que lee en las redes sociales. Debe haber una campaña informativa entre las personas que están alrededor de los deportistas, si después de esto no quieren vacunarse, ya es otra cosa. Si es obligatorio o no ya depende de cada país o cada federación.

- ¿Depende también de la personalidad de un atleta para salir adelante en caso no se efectúen los Juegos?

- No es la personalidad, es la preparación. Hay gente que nace positivo y hay gente que nace pensando negativo, mucho eso tiene que ver con el entorno familiar, educativo, deportivo, los entornos hacen que una persona sea negativa o positiva.

- Por la cercanía que tiene con diversos deportistas ¿qué nota usted en ellos?

- Todos están entrenando, asumiendo que los Juegos se van a dar, y si no se dan saben que existe esa posibilidad, pero si yo me pongo a pensar que no se van a dar ¿cómo entreno?, tengo que entrenar asegurando que se van a dar y que voy a estar ahí para hacer lo mejor, pero si no se realizan, no se dio para mí, pero tampoco para él, ni para el otro, ni para usted, no se dio para nadie, para toda una generación

- Todos los seres humanos no son iguales ¿cómo trabajar con los deportistas a los que sí les afecte una posible cancelación?

- El deportista al que le afecte entonces no es un deportista de alto rendimiento, porque más veces vas a perder que las que vas a ganar. Ganar no es normal, perder es normal y cada vez que pierdes tienes una experiencia positiva que la sumas para en el futuro poder ganar. De 10 veces ganas una y pierdes nueve, salvo que hablemos de un superdotado, entonces así se aprende. Si no se dan los Juegos, se van a tomar medidas para que esto no vuelva a suceder.