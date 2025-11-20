John Pólit salda su deuda de 16,5 millones de dólares con Estados Unidos

Los pagos son parte un acuerdo de culpabilidad que logró el hijo del excontralor Carlos Pólit, por lavar coimas de Odebrecht

El hijo del excontralor Carlos Pólit, John Polit, ha pagado en su totalidad la multa de decomiso de dinero por $ 16.510.000 impuesta por un tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. Este pago se dio a conocer mediante un cuarto aviso de satisfacción de la sentencia de decomiso presentado por el gobierno estadounidense el 18 de noviembre de 2025.

¿Cómo se pagó el monto?

El documento judicial detalla que el monto de $ 16.510.000, ordenado mediante una Orden Preliminar de Decomiso del 10 de diciembre de 2024, se cubrió a través de siete pagos realizados entre marzo y noviembre de 2025:

20 de marzo de 2025: $ 430.701,94.

18 de junio de 2025: $ 876.516,58.

2 de julio de 2025: $ 688.788,77.

24 de julio de 2025: $ 5.343.825,69.

9 de septiembre de 2025: $ 936.000,00.

18 de noviembre de 2025: $ 4.303.354,32.

18 de noviembre de 2025: $ 3.930.812,70.

TOTAL: $ 16.510.000.

La satisfacción total de esta multa se relaciona con un acuerdo de culpabilidad de John Polit. Tras el pago, Estados Unidos no buscará el decomiso de bienes inmuebles específicos y liberará los gravámenes registrados previamente sobre esas propiedades, conforme a los términos del acuerdo de culpabilidad del acusado.

Contexto de la sentencia

John Polit se declaró culpable del delito de conspiración para cometer lavado de dinero en el esquema de sobornos de Odebrecht, caso en el que también se procesó a su padre, el excontralor Carlos Pólit.

Sentencia en EE. UU.: El 19 de noviembre de 2025, la jueza Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida, condenó a John Pólit a 40 meses de prisión (tres años y cuatro meses). Adicionalmente, deberá cumplir tres años de libertad supervisada y pagar una multa especial de $100. El sentenciado debe presentarse voluntariamente a prisión el 7 de enero de 2026.

Colaboración con la Justicia: La cooperación de Pólit hijo con las autoridades estadounidenses, que incluyó la entrega de los $16,5 millones, influyó en la reducción de su pena, ya que el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

Caso del Excontralor: Su padre, Carlos Pólit, fue sentenciado previamente a 10 años de prisión en Estados Unidos por el mismo esquema de sobornos y lavado de dinero.

