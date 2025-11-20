Sentencian a John Pólit a 40 meses de cárcel por lavar los sobornos del excontralor

La jueza ordenó que se presente en la cárcel de EE.UU. el 7 de enero para cumplir su condena

Jhon Pólit (centro), hijo del excontralor Carlos Pólit, llegó a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos.

La Corte Federal del Distrito Sur de Florida dictó este 19 de noviembre de 2025 una condena de 40 meses de prisión (tres años y cuatro meses) para John Christopher Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit. El fallo fue emitido por la jueza Kathleen M. Williams, quien además dispuso controles posteriores y obligaciones económicas.

En la audiencia estuvieron presentes los fiscales del caso, Michael N. Berger y Jill Simon, mientras que la defensa del procesado estuvo a cargo de los abogados Omar Ortega y Reinaldo J. Dorta Jr.. El proceso forma parte de la causa por lavado de activos relacionada con los sobornos de Odebrecht, la misma trama que llevó a su padre a recibir una pena de 10 años.

Supervisión posterior y obligaciones económicas

Además del periodo de reclusión, la jueza Williams ordenó tres años de libertad supervisada una vez que el acusado salga de prisión. También fijó el pago de una multa especial de $ 100 y la obligación de cumplir todas las condiciones contempladas en el informe previo a la sentencia (PSI), un documento que permanece bajo reserva.

El tribunal no dispuso su encarcelamiento inmediato. Pólit deberá entregarse voluntariamente el 7 de enero de 2026, antes del mediodía, en el centro penitenciario que las autoridades federales determinen o ante la oficina del U.S. Marshals Service en Miami.

Cooperación y derecho a impugnar

Durante la diligencia, la jueza recordó que el sentenciado mantiene el derecho a interponer una apelación en un plazo de 14 días desde que el fallo sea ingresado formalmente al expediente. De hecho, Pólit había pedido a la jueza que su condena sea menor de 28 meses de cárcel.

En el proceso, Pólit aceptó su responsabilidad penal, colaboró con la investigación y restituyó a las autoridades de Estados Unidos $ 16,5 millones, elementos que fueron considerados al momento de fijar la pena.

