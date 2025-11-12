John, hijo de Carlos Pólit, solicita que le reduzcan la sentencia de cárcel

John Pólit pide una pena reducida en EE.UU. y dice que el excontralor le ofreció el dinero de Odebrecht

John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, se declaró culpable por el delito de conspiración para lavado en Estados Unidos.

Ocho días antes de que se desarrolle la audiencia, la defensa de John Christopher Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, presentó el 11 de noviembre de 2025 una moción ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Florida, en la que solicita que los magistrados "consideren" rebajar la sentencia en contra del procesado por conspiración para lavado de activos.

En el documento, en donde pide "una variación a la baja de las guías de la sentencia", Pólit hijo, a través de sus abogados, señala que tenía la esperanza de que las autoridades solicitaran una pena reducida. Sin embargo, como eso no ocurrió, la defensa alega que los esfuerzos de su representado para cooperar "deberían ser tomados en cuenta" y por ello planteó que el Tribunal analice dictarle una pena por "un período máximo de veintiocho (28) mese de encarcelamiento".

Entre los argumentos para sustentar la petición, los representantes legales de Pólit señalaron que el hijo del excontralor ya pagó los 16.510.000 dólares de la restitución que se le impuso como parte de la sentencia; que proporcionó información útil sobre otros objetivos; que el delito de lavado de activos no involucró violencia ni armas; que ha mostrado arrepentimiento y cooperación, entre otros.

El documento se conoció este 12 de noviembre, a días de que se instale la audiencia en la que el Tribunal del Distrito Sur de Florida debe anunciar la sentencia en contra del hijo de Pólit, quien se declaró culpable luego de que encarcelaron al excontralor por lavado de activos, cuyos recursos los obtuvo por los sobornos de la constructora Odebrecht.

Defensa dice que John Pólit y el excontralor estaban distanciados

Entre los argumentos de la petición, el equipo legal que defiende a John Pólit señaló en la moción que la relación entre el procesado y el excontralor Carlos Pólit Faggioni se había deteriorado porque el acusado le había revelado que era gay, lo cual generó una "tensión" entre ambos.

Pese al distanciamiento, dice el documento, su padre le habló en una ocasión para ofrecerle dinero para prestar a otras empresas, entre las cuales John mencionó a Plastiquim, Cosani e Italcom. Sostiene que el procesado no conocía el origen ilícito de esos recursos, pero notó la posible ilegalidad porque los fondos no eran de compañías conocidas, sino de empresas creadas por Odebrecht.

Carlos Pólit tenía planes para usar el dinero de Odebrecht

No obstante, él continuó con el manejo del dinero, el cual fue depositado en empresas que John controlaba, pues laboraba como asesor financiero en el Merrill Lynch Bank de Miami. Incluso, reveló que el excontralor tenía previsto invertir en la compra de escuelas para entregárselas a los otros tres hijos del exfuncionario ecuatoriano.

La defensa argumenta que el hijo de Pólit reconoció la acusación que lo señalaba por cargos criminales, que, a diferencia de su padre, se declaró culpable de inmediato y que se ha esforzado por recaudar el dinero de la millonaria reposición, la cual la obtuvo por la venta de bienes que habría adquirido antes del proceso legal.

Se estima que la petición generará un nuevo aplazamiento de la audiencia del hijo de Pólit, quien espera la sentencia por este caso después de haberse declarado culpable en noviembre de 2024.

