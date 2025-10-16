El Estado embarga un departamento del excontralor Carlos Pólit

El excontralor salió del país en mayo de 2017, luego de que estallara el escándalo de Odebrecht

Carlos Pólit fue condenado a 10 años de cárcel en los Estados Unidos.

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que, mediante orden del Tribunal de Ejecución de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, ha procedido al embargo de varios bienes inmuebles propiedad del excontralor Carlos Pólit. Esta medida busca hacer efectiva la reparación pecuniaria impuesta en su contra y recuperar activos para el Estado.

Bienes embargados y detalles del embargo

Según el comunicado de la PGE, se ejecutó el embargo porque el sentenciado ha mantenido una negativa a cumplir con el pago ordenado como parte de la reparación integral. El embargo asegura que los bienes inmuebles serán rematados y monetizados conforme a ley, de modo que los fondos resultantes se destinen a cubrir parte del monto que Pólit debe al Estado.

De acuerdo con medios ecuatorianos, los bienes embargados incluyen un departamento, una bodega y un parqueadero asociados a un hotel cinco estrellas en el sector centro norte de Quito. Algunas versiones señalan que el departamento corresponde a una suite dentro del hotel.

No se ha divulgado públicamente el valor estimado de esos inmuebles ni cuánto del total adeudado cubrirían mediante el remate.

Contexto de la condena y deuda exigible

Carlos Pólit fue condenado en Ecuador, en junio de 2018, a seis años de prisión por el delito de concusión. En esa sentencia, la justicia ecuatoriana fijó la reparación integral a favor del Estado en 40,4 millones de dólares. En diciembre de 2024, la condena fue ratificada en última instancia.

Paralelamente, Pólit enfrenta una condena en Estados Unidos: en octubre de 2024 fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos y delitos relacionados con el uso del sistema financiero estadounidense para ocultar sobornos vinculados con Ecuador. Se le halló culpable de cargos de conspiración y ocultamiento de sobornos que se habrían originado en contratos con la constructora Odebrecht.

En su condena local, las autoridades concluyeron que Pólit recibió al menos 16 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para que se anularan glosas y se desbloqueara la operación de esa empresa en Ecuador.

