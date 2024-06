¿Quién es Jocelyn Mieles, la mujer nombrada por Salcedo en su testimonio?

Jocelyn Mieles es una modelo manabita de 29 años. Su nombre se dio a conocer en el país cuando incursionó en el reality show Combate, en donde por su desempeño atlético fue parte de los líderes de los equipos. El 8 de junio de 2020, su nombre acaparó los titulares de prensa, pero de manera negativa, pues la señalaban por 'huir' junto a Daniel Salcedo; su entonces paraje sentimental y acusado por la compra y venta de insumos médicos con sobreprecios en la pandemia de COVID-19.

Luego de que la avioneta que tenía como destino Tumbes, Perú, Mieles aseguró no haber tenido conocimiento de que el destino del vuelo era salir del país. “Me invitó para la playa. Nunca se me hizo raro porque ya teníamos viajes anteriormente en avioneta a Salinas, Manta”.

Sin embargo, para la Fiscalía su salida clandestina del país constituía el delito de fraude procesal. El tribunal le dictó medidas sustitutivas hasta que la investigación se desarrolle, como grillete electrónico y presentación en el Ministerio Público semana a semana y prohibición de salir del país.

Tiempo después, en la audiencia realizada el 18 de diciembre de 2020, el fiscal Eduardo Díaz Zambrano presentó entre los elementos probatorios el testimonio de diez personas, entre ellas agentes investigadores de Criminalística y Policía Judicial. Le dictaron cuatro años de prisión y una multa de 4.000 dólares -al igual que Daniel Saldo y Franklin Lara- por fraude procesal. En la audiencia de juicio en Guayaquil, los jueces la condenaron como coautora.

En esta avioneta viajaba Salcedo junto a Mieles; ambos sobrevivieron al accidente. Cortesía

Mieles y su vida como reina de belleza

En su carrera como reina de belleza fue parte de los certámenes más importantes del país. En 2017 quedó primera finalista en el Miss Ecuador. En ese año viajó a Tokio para representar a Ecuador en Miss International. Ella declaró en aquella ocasión que su participación estaba “direccionada a la paz”.

Ella se siguió preparando para los reinados y en el 2019 volvió a las competencias internacionales para lucir la banda Miss Eco International que se llevó a cabo en Egipto. En dicho concurso consiguió entrar en el top 10 de la selección del Traje Típico. Es 2020 tenía previsto viajar para el Miss Charm International que tenía como sede Vietman, pero el accidente y el proceso legal se lo impidieron.

Este 3 de junio de 2024, Daniel Salcedo detalló en su testimonio anticipado en el caso Purga que Mieles no sabía que él intentaba huir del país.

