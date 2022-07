La mañana del 18 de julio de 2022, el exprefecto de Guayas, Jimmy Jairala, reaccionó a la investigación de EXPRESO 'La venturosa empresa en la Prefectura de Jimmy Jairala' que revela las observaciones de dos informes con indicios de responsabilidad penal elaborados por la Contraloría General del Estado e indican que su administración desembolsó, entre 2015 y 2017, cerca de $800 mil a una empresa con credenciales irregulares.

"Es obvio que cada uno de los procesos debían y deben ser observados por la Contraloría", señaló Jairala e indicó que la investigación de este Diario era una "oportunidad de oro" para aclarar una "narrativa totalmente electoral sobre Jimmy Jairala".

Sobre el informe con indicios de responsabilidad penal, el exprefecto hizo hincapié en que la Contraloría es la entidad que "debe determinar si esos procesos merecen pasar por Fiscalía y a juicio". Además, señaló que "lo único que debe hacer el prefecto es vigilar que el objeto de los contratos se cumpla y todo se ejecutó". También recordó que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) "es quien se encarga de calificar los proponentes y aprobar los contratistas o proveedores".

Jairala también destacó que ninguno de los contratos observados por la Contraloría General del Estado han llegado a juicio.

"(Esto) frustra a las fuerzas políticas que les interesa que todo me salga mal, que me haya equivocado, que hayan fallas, que falten documentos por justificar", señaló. Asimismo, sobre su decisión de ser o no candidato a la Alcaldía de Guayaquil, Jairala señaló que "no me voy a asustar. La calle nos está pidiendo que no nos cansemos, que sigamos". Además, a sus contrincantes les dijo que "no pierdan el tiempo, que no me voy a cansar".

