Jan Topic: "Me desconecto por un par de horas (...) y Fito se escapa"

En la noche del 7 de enero de 2024, el excandidato a la presidencia, Jan Topic, publicó en la red social X (antes Twitter), su paso por la cima del Ilinizas en la provincia de Cotopaxi. Además, criticó una vez más las acciones del mandatario Daniel Noboa en temas de seguridad y sobre la desaparición de Fito de Cárcel 8 de Guayaquil.

Me desconecto por un par de horas para escalar el IlinizaS (brillante cumbre) y: Fito se escapa; suben muertes en Durán; policía baleado en GYE; riesgo país sube, reservas bajan; y otro ministro renuncia.



— Jan T. Topić (@jantopicecuador) January 8, 2024

Pres. Noboa, el país es hermoso, pero lo estamos perdiendo, ¡tome control! Jan Topic, X (Twitter)

La esposa de Topic, María Guzmán Santoro, hizo referencia a los pedidos de los usuarios con que Jan sea candidato presidencial, "A menudo me preguntan si 'dejaré" que mi esposo se lance como candidato a presidente para el 2025, y muchas otras personas me PIDEN desesperadamente que 'lo deje' ser candidato... Pero el país decidió en las urnas lo que quería."

— Pity Guzmán Santoro (@PityGuzman) January 7, 2024

Meses atrás, Jan Topic, en una entrevista para el medio digital LaPosta, se le preguntó sobre si ya dejaría la política, mencionando que "Me quedo en el congelador, me voy a subir montañas". Y sobre su candidatura para llegar a Carondelet en 2025, mencionó que "mi mujer fue categórica en que no puedo ni mencionar ese tema, y la respuesta es NO".

Jan Topic en campaña junto a su esposa. cortesía

Meses atrás el Presidente Daniel Noboa, en su primera entrevista por los 489 años de fundación de Quito, dijo que "hay un plan bonito, no se lo cuenten a Fito". Hasta el momento se desconoce el paradero del líder de la banda delictiva conocida como Los Choneros.

Alias Fito, líder de Los Choneros. CORTESÍA

