Jan Topic: llamado a rendir versión por una denuncia de presunta intimidación

Otro frente: ahora, judicial. La Fiscalía notificó este jueves 21 de noviembre al excandidato a la presidencia de Ecuador, Jan Topic, para que rinda su versión libre y voluntaria en el marco de una denuncia presentada en su contra por el presunto delito de intimidación.

Según el documento publicado por Topic, firmado por el sargento Pedro Poveda Sánchez, agente investigador de la Policía Judicial, el excandidato deberá rendir su versión el próximo 25 de noviembre a las 11:30, "para que relate los hechos suscitados en el presente caso que se investiga".

En ese sentido, el excandidato por el partido SUMA señaló, en la red social X, no conocer detalles del denunciante ni los motivos, y que los conocerá el día que rinda su versión: "Acabo de hablar con el sargento a cargo de la investigación. El lunes compareceré según lo requerido. Aunque revisaremos el caso ese día, el sargento me indicó que no hay ninguna denuncia por intimidación en mi contra. En fin, el lunes veremos de qué se trata", escribió.

Topic y los impases legales

La candidatura presidencial de Topic fue inhabilitada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en medio de advertencias de organismos internacionales sobre un retroceso a la democracia, ya que, según cuatro de los cinco jueces del Tribunal, el ahora excandidato no pudo desvincularse de las empresas en las que fue accionista y que mantienen contratos vigentes con el Estado ecuatoriano.

Asimismo, ha enfrentado otros frentes legales en lo que va del año, o desde que hizo pública su intención de llegar a Carondelet, como la anulación del título habilitante por parte de la Arcotel, que permite a la compañía Cable Andino S.A., cuyo accionista mayoritario es Telconet S.A., una empresa de la familia Topic Tomislav, operar un cable submarino que provee internet y transmite datos en el país.

Aclaración: Acabo de hablar con el SGT. a cargo de la investigación. El lunes compareceré según lo requerido. Aunque revisaremos el caso ese día, el SGT. me indicó que no hay ninguna denuncia por intimidación en mi contra. En fin, el lunes veremos de qué se trata realmente. pic.twitter.com/zWmckTRZM4 — Jan T. Topić (@jantopicecuador) November 21, 2024

