Los Topic se quedan sin cuates

“Soy un pésimo, pero pésimo enemigo para tener”, había dicho Daniel Noboa. Hoy, en su guerra contra Jan Topic, parece empeñado en demostrarlo. Ya lo dejó fuera de la carrera hacia la presidencia, a través de un Tribunal Contencioso Electoral que había pasado bajo su control tras el irregular cambio de su presidente.

A semana seguida, la decisión de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) de despojar a la empresa Cable Andino de la concesión del cable submarino para el servicio de Internet es un golpe bajo contra la familia del excandidato. Para el país, una advertencia sobre los métodos de un presidente que, desde el primer día, ha hecho del conflicto de interés el sello distintivo de su gobierno, y que es capaz de servirse de todo el poder del Estado para sacar del juego a sus enemigos, no importa si se trata de una exesposa o de un rival político.

Para los Topic, Jan y su padre Tomislav, que obtuvieron ese y otros jugosos contratos durante el correísmo, gracias a su relación con el entonces vicepresidente Jorge Glas, es una triste demostración de cómo el capitalismo de cuates puede pasar factura cuando el poder cambia de manos.

Un sistema donde el éxito económico depende no de los méritos del empresario sino de sus relaciones políticas, no de la libre competencia sino de las alianzas inconfesables, es lo que los premios Nobel de Economía Daron Acemoglu y James Robinson llaman “capitalismo de cuates”.

Un sistema como ese fue, precisamente, la clave de la prosperidad de las empresas de los Topic. El país nunca llegó a conocer toda la verdad sobre la naturaleza de sus relaciones con Glas, ya en la época en que éste se encontraba al frente del Fondo de Solidaridad, y su tío Ricardo Rivera, superintendente de Telecomunicaciones.

Los pormenores de los permisos

Lo cierto es que, cuando Tomislav obtuvo el título habilitante para el cable submarino, ya tenía vigente una concesión para el servicio de datos; y que a esas dos sumaría una tercera, para la fabricación de fibra óptica, siempre con la intermediación de Jorge Glas. Cable Andino, Telconet, Megadatos, Latam Fiber Home… El nombre de Topic se encontraba detrás de todas las grandes empresas del sector.

En enero de 2019, una auditoría de Contraloría encontraba que la concesión del cable submarino se dio en circunstancias escandalosas. Según el informe respectivo, Cable Andino, cuyo accionista mayoritario era Telconet, propietaria del 99 por ciento de acciones, puso como garante solidaria a Telconet, es decir, a sí mismo; en ningún momento entregó sustento verificable de su capacidad financiera para emprender la operación; no atendió la obligación de presentar una garantía de fiel cumplimiento; tampoco presentó pólizas de seguro contra todo riesgo…

Además, la compañía no declaró ganancias durante años (de hecho, en su solicitud de la concesión había dejado sentado, extrañamente, que el proyecto no era rentable) y no pagó ninguna regalía al Estado. Sin embargo, la Contraloría determinó que la empresa había vendido la totalidad de la capacidad del cable, lo cual representaba un negocio anual de 201 millones de dólares.

La punta de lanza que usa Topic

Tomislav Topic lo niega todo, dice tener sentencias ejecutoriadas a su favor y asegura haber cumplido todos los requisitos que la frágil institucionalidad del capitalismo de cuates le exigía. Hoy, un nuevo informe, esta vez de Arcotel (exactamente, de su Dirección Técnica de Títulos Habilitantes de Servicios y Redes de Telecomunicaciones), parece confirmar los términos de aquel otro de la Contraloría de hace cinco años.

Una interminable batalla legal espera a los Topic, y tendrán que librarla con el tablero de la política inclinado en su contra. Porque sí, esto es una persecución política emprendida por Daniel Noboa, claro que lo es. Al fin y al cabo, siempre supieron que sus contratos dependían de sus relaciones políticas. ¿No era precisamente para saltarse esa engorrosa intermediación que Jan Topic se planteó ser presidente de la República?

