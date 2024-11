Caso Telconet: Un fallo polémico pone en ascuas al internet

¿Con apagones interminables y ahora también con problemas de internet? Esa fue la primera pregunta que ayer, en redes sociales, se hizo la mayoría de ecuatorianos cuando se conoció que Arcotel, alegando incumplimientos, había extinguido los permisos para que Cable Andino S. A., uno de los principales proveedores de internet del país, siga dando el servicio de cable submarino.

La primera en anunciarlo y correr la voz de alerta fue Telconet, la principal accionista de Cable Andino, la firma que desde el 2015 da el servicio de telecomunicaciones a través del cable submarino de fibra óptica, un sistema que proporciona a terceros el acceso y la capacidad de transmisión de datos. Tomislav Topic, gerente de Telconet, explicó a EXPRESO que una resolución como esa pone en riesgo el 60 % del mercado de internet del país, ya que afectaría la provisión del servicio que Cable Andino presta a empresas como Telconet, Netlife y Xtrim (antes TV Cable), las cuales a su vez atienden la demanda de otros proveedores cubriendo a unos 7 millones de ecuatorianos.

Según la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), el servicio de cable submarino en Ecuador está en manos de cinco empresas. Pero Topic aclara que si bien Cable Andino solo tiene el 15 % de ese mercado, con eficiencia y mejor infraestructura, esta firma ha logrado llegar a un mayor número de hogares, frente a los que han alcanzado otros competidores como Telxius, que hoy tiene una participación mayoritaria del 53,85 %.

En la resolución emitida el pasado 18 de noviembre de 2024, Arcotel justifica la decisión alegando una serie de incumplimientos por parte de Cable Andino, a la hora de obtener el título habilitante. Entre ellos, no haber presentado garantías y seguros para todo riesgo y la falta de viabilidad financiera para las operaciones de la empresa.

Topic calificó esta resolución como “ilegal”, por estar atada a “temas menores administrativos de hace 9 años, sobre los cuales la Arcotel ya se ha pronunciado dándonos la razón. Y sobre los cuales tenemos sentencia ejecutoriada a nuestro favor, en la Contraloría. Es ridículo lo que están haciendo”, dijo.

Hora después, a través de un comunicado, Telconet detalló que tal garantía no se presentó en el 2015, por no estar normada. “El reglamento se emitió en el 2016 y en el año 2017, la Arcotel solicitó la entrega de la póliza. Cable Andino ha cumplido desde entonces y tiene pólizas vigentes en Arcotel”. Sobre el Seguro de todo riesgo, la firma señaló que este se entregó y Arcotel devolvió indicando que no era necesario para este tipo de servicios, según la normativa. Respecto a la viabilidad financiera, dijo, esta también se facilitó, pero “esta no era vinculante para el proyecto y era solo una proyección”.

Para Mauricio Velandia, experto colombiano en Derecho de Competencia, una decisión como esta claramente aparta a un actor clave como Telconet que, según la Superintendencia de Compañías, en el 2023, registró ingresos por $ 302 millones y utilidades netas por $ 56, 5 millones. De ahí que la solución de este conflicto debe darse tomando en cuenta las normas de competencia, ver quién tiene la razón o no en el tema de presentación de requisitos. Además de eso, dice, el Estado debe tomar medidas inmediatas para que los usuarios no se vean perjudicados. “Hay que tomar remedios inmediatos para que los hogares no se queden incomunicados en un contexto en el que el internet es vital....Aparte de no tener energía, mantener desconectado al país sería peor. Sería crear un doble problema”, advierte.

Según la Arcotel, Cable Andino deberá seguir prestando el servicio de telecomunicaciones de cable submarino y desarrollar todas las acciones que correspondan con sus clientes y usuarios, “hasta que el Estado ecuatoriano ejecute la reversión de bienes afectados al servicio como título traslativo de dominio”, proceso que podría tomar un año. Dejar de brindar el servicio de internet fijo es violar el artículo 346 del Código Integral Penal que castiga con hasta 3 años de prisión “a la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público”.

Para Topic, padre del excandidato presidencial, Jan Topic, esta medida “tiene connotaciones políticas, es una represalia política, una más de las que hemos venido sufriendo”, dijo. Y ante esto, dijo, afectar a una empresa como Telconet “es un mal menor comparado con que el Estado opere este servicio expropiando un cable submarino moderno. Al no tener ni el conocimiento ni la infraestructura, vaya a saber Ud. lo que puede suceder”.

Esta no es la primera vez que Telconet salta a la palestra pública. Meses atrás se vio involucrada en una polémica judicial. En medio del caso Sobornos, la Fiscalía reveló que la empresa china Glory habría pagado a accionistas de esta empresa $ 13, 5 millones para la ejecución del cable submarino, recursos que habrían estado relacionados a las coimas pagadas por la constructora Odebrecht.

