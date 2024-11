Por el caso de Telconet, Asobanca dice que los bancos tienen contingencia

Arcotel declaró la extinción del título habilitante de registro de servicios por cable submarino contra Cable Andino, que es el proveedor de Telconet.

En base a esto y tomando en cuenta que en el 2023 hubo un día en que ciertos bancos de Ecuador tuvieron problemas con algunos de sus servicios virtuales, nació la inquietud entre los lectores de Diario EXPRESO: ¿Qué pasará con el servicio de ciertos bancos que cuentan con el servicio de Telconet?

Diario EXPRESO realizó la pregunta a la Asociación de Bancos Privados de Ecuador (Asobanca), a lo respondió su presidente ejecutivo, Marco Rodríguez, quien dijo: "Los bancos privados cuentan con planes de continuidad de operación y planes de contingencia que garantizan de sus servicios a todos sus clientes sin inconvenientes".

Gran parte del servicio de internet del Ecuador tendría que migrar por la decisión de Arcotel, pero Asobanca retiró que están garantizados los servicios bancarios.

El antecedente de Telconet que preocupó sobre los servicios bancarios



Hubo un antecedente de un problema de conexión Telconet Latam que hubo el 18 de febrero de 2023 que los ciudadanos recordaron y por eso se inquietaron. En esa fecha por cuatro horas no funcionaron algunos servicios de ciertos bancos de Ecuador.

En ese entonces Telconet dijo que mientras realizaban una tarea eléctrica en su Data Center de la ciudad de Guayaquil, hubo una desconexión anómala de los breakers de todos los seis generadores, apagando eléctricamente por 10 minutos el Data Center.

Esto causó diversos problemas a los usuarios como no poder retirar dinero de los cajeros, no poder pagar las cuentas con las tarjetas de débito o de crédito e incluso hubo ciudadanos que reclamaron que no podían cancelar la letra de financiamiento que tienen con almacenes del país. Pero esta vez, Asobanca reiteró los bancos privados cuentan con planes de continuidad de operación.

La reacción de Guillermo Lasso en el caso de Telconet

En una de sus redes sociales el expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, opinó sobre el caso de Telconet, dijo: "Observamos con preocupación la resolución de terminación del título habilitante de Registro de Servicios de cable submarino de Cable Andino Corpoandino, proveedor de Telconet, decisión gubernamental que amenaza la conectividad y acceso a internet de los ecuatorianos. Las diferencias políticas no deben transformarse en ataques personales al patrimonio de los adversarios, peor aún si con ello se amenaza la provisión de servicios elementales a los ecuatorianos, sin siquiera permitir el ejercicio del derecho a la defensa y debido proceso. La sociedad ecuatoriana debe estar alerta sobre este tipo de medidas muy parecidas a la lamentable experiencia que tuvo Ecuador durante una década o lo que han vivido países de la región que hoy están atrapados en la pobreza y el autoritarismo".

