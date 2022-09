Jimmy Jairala, quien inscribió su candidatura para la Alcaldía de Guayaquil, por su movimiento, Centro Democrático, aludió a las cuentas del Municipio de la urbe, administrado por la aspirante a la reelección Cynthia Viteri, en su programa de radio. En ese espacio, él se muestra como periodista y comentarista de la coyuntura nacional.

"A propósito de renuncias, que la han renunciado, me acaban de informar, a la directora financiera del Municipio (de Guayaquil), Haydee Moreno y a ocho de las cabezas principales de esa dirección. Resulta que las arcas del Municipio de Guayaquil están en 'serafín', en cero, más pelada que pepa de guaba cuando uno las come bonito. Eso me acaban de informar", dijo Jairala la mañana de este jueces 29 de septiembre, después de tomar su teléfono celular y leer un mensaje que le enviaron. No citó la fuente del dato, al menos, de forma general, ni mostró algún documento.

Su compañera de labores, Noris Arroyave, una de las caras visibles de Centro Democrático, lo secundó, un tanto distante: "Ya. Ahí habría que revisar bien qué ha pasado".

Jairala siguió: "¿Qué ha pasado? Se gastaron la plata".

Arroyave: "Pero como que antes de tiempo".

Jairala: "Así es". Los comunicadores y políticos, sentenciaron.

Esta información trascendió en las redes sociales. Se viralizó un tuit de la cuenta del programa radial del exprefecto del Guayas, cuya administración fue observada por la Contraloría y la Fiscalía. Las investigaciones en el Ministerio Público no prosperaron. Eso ha sido cuestionado por organismos ciudadanos de control del erario público, como la Comisión Nacional Anticorrupción.

#Actualidad: Contraloría detectó un supuesto faltante de $1 '800.000en los fondos del Municipio de Guayaquil. A raíz de esto fueron separadas la directora Financiera, la subdirectora Financiera, la jefa de Rentas y la directora Administrativa del Cabildo. pic.twitter.com/1ckurX8H7l — Un Café con JJ (@UnCafeConJJ) September 29, 2022

Por esa misma vía contestó el Municipio de Guayaquil para desmentir la aseveración de Jairala, sin que se muestre algún documento de respaldo.

"Esta información que difunde el candidato Jimmy Jairala es FALSA. NO EXISTE ningún informe de Contraloría sobre un supuesto faltante en el Municipio de Guayaquil", se lee en la parte inicial del comunicado que posteó el Cabildo en su cuenta de Twitter.

En el segundo punto de la comunicación, el municipio reconoce la salida de servidores públicos: "Los cambios en las direcciones mencionadas obedecen a renuncias de funcionarios o reestructuraciones rutinarias que se realizan en cualquier institución pública. NO EXISTEN DESVINCULACIONES".

Al final, se cita que "el Municipio de Guayaquil es referente nacional de transparencia y buen manejo de los recursos públicos. Así lo reconocen entidades especializadas por encima de las campañas sucias o mentiras vertidas por candidatos".

LA INFORMACIÓN QUE DIFUNDE EL CANDIDATO JIMMY JAIRALA EN SU PROGRAMA DE RADIO ES FALSA. https://t.co/2C3WD2znt2 pic.twitter.com/GgH6uo6Ozh — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) September 29, 2022

Diario EXPRESO solicitó al departamento de Prensa del Cabildo una ampliación de esa respuesta y documentación que respalde la versión difundida en Twitter. Aún está pendiente la contestación.

Este Diario también pidió información al respecto a la Contraloría General del Estado (CGE). Un comunicador envió un mensaje vía WhatsApp: "Este es un tema de Contraloría Interna del Municipio de Guayaquil y no obedece a una acción de auditoría de la CGE".