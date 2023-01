Una de sus principales propuestas es implementar un tren de pasajeros que una los cuatro puntos de la ciudad, que se conecte con otros sistemas de transporte y también con los cantones vecinos.

¿El sistema de transporte metrovía usted lo completará, lo mejorará o lo cambiará?

Yo lo reformaría, porque la ciudad ha crecido, es una ciudad dinámica que necesita integrarse con otros sistemas de transportación masiva. Metrovía no es su nombre real. Realmente es un sistema bus-vía. Tendríamos una mayor calidad de servicio con buses ecológicos, incluso no articulados, sino de un solo cuerpo, mejor equipados para llevar más personas sentadas y paradas.

¿Por qué las multas aumentan, pero el tránsito vehicular en la ciudad no mejora?

Porque crece el parque automotor pero no las vías. Eso en cierta forma incide en el caos que hay en toda la ciudad, no en horas pico, sino en cualquier hora. Para esto hay que pensar en integrar otros sistemas de transportación; mejorar la calidad de la aerovía, que es pésima; y contar con un sistema de ferrocarriles, metro o tranvía, como ya lo tuvo Guayaquil en su época. En mi propuesta tengo un ferrocarril que conecte no solamente las universidades, el puerto, sino incluso que llegue hasta Daule, a La Aurora, que conecte con Samborondón... La idea es desarrollar a futuro el distrito metropolitano de Guayaquil.

Usted dice que la calidad de la aerovía es pésima. ¿Cuál es el principal problema de este sistema y la posible solución?

Primero, esa no es una aerovía, es un teleférico. Es un concepto equivocado por parte del Municipio. Segundo, no tiene un sistema de respaldo eléctrico. Se va la luz y todos estos equipos y la gente se queda guindada. El sistema de teleférico se usa desde un sitio bajo a un sitio alto, por ejemplo, el que existía en Quito. Es más para temas turísticos. Su función no es la adecuada, pero podemos conectarla a otros sistemas, por ejemplo, a un ferrocarril moderno. Y también con la metrovía.

¿Está de acuerdo con el transporte fluvial, sí o no?

Totalmente. Pertenezco a un grupo donde hay importantes especialistas, no solo en el ramo de movilidad, sino también hemos diseñado dónde pueden ser las estaciones para desarrollar el tema fluvial, no solo de pasajeros, sino también de carga. Esa es una alternativa para sacar un gran volumen de vehículos de las calles de Guayaquil y evitar el congestionamiento, entre otras cosas.

Jaime Páez es ingeniero civil con maestría en Proyecto, construcción y mantenimiento de infraestructura e instalaciones ferroviarias. Álex Lima

Usted insiste en un tren en la ciudad. ¿Por dónde iría este? ¿Por las calles actuales o habría que expropiar manzanas enteras para su recorrido?

Sería en un buen porcentaje sobre superficie; en un pequeño porcentaje, aéreo; y en otro porcentaje, por túneles. Hacerlo 100 % aéreo dispara los costos y siendo Guayaquil una ciudad de alta densidad sísmica, podría colapsar. Pero si un 80 % lo hacemos en superficie, igualmente vamos a tener que expropiar ciertas áreas, pero son espacios mínimos, porque los que ocupan los corredores son pequeños. El tren de cercanías tiene 8 y hasta 12 vagones; la metrovía solo 2. En un solo viaje podemos sacar tranquilamente entre 1.000 a 1.200 personas, sobre todo en las horas pico; en las otras horas podemos ir con 5 vagones.

¿Cuánto tomaría implementarlo y cuánto costaría?

La aerovía está entre 135 o 140 millones. En los tramos de superficie estamos hablando de unos 15 millones. En los elevados, de 125 millones; y en túneles, 35 millones. Pero como el 80 % es terrestre, ahorramos tiempo y costo en la construcción. Tengo una maestría en Ferrocarriles por la Universidad Cataluña, soy miembro de la Sociedad Latinoamericana de Ferrocarriles, he estado en capacitaciones con empresas americanas y europeas. Por eso tengo clara la película.

También propone un megaplan de ordenamiento territorial y un distrito metropolitano. ¿Se puede hacer sin el apoyo de los municipios vecinos?

Si ellos entendieron que la conectividad es importante entre ambas orillas del río, van a entender que es importante tener un solo sistema de transportación, que trabaje las 24 horas en ambas direcciones. Y eso va a permitir generar nuevas plazas de trabajo.

