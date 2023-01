Una de sus principales propuestas es la organización de los vecinos para participar en temas que van desde la seguridad hasta el control de la corrupción. Este Diario lo entrevista en la ciudadela donde reside para observar la reacción de su comunidad. Él aclara que a la hora de la entrevista, 8:00, ya la mayoría ha salido a sus trabajos.

¿Cómo reestructurará y recuperará el centro de Guayaquil? ¿Acogerá la propuesta ganadora del concurso que organiza EXPRESO?

Mi propuesta es la gran manzana: tomar cuatro manzanas, cerrar sus vías y trabajar pasos peatonales, áreas verdes, recreación. Y de ser posible, uno que otro edificio hacerlo condominio. Sobre la propuesta que gane el concurso, tendría que estar dentro de mi plataforma que es ‘primero la gente’. Si es algo como un puente, no es mi prioridad.

- ¿El sistema de transporte metrovía usted lo completará, lo mejorará o lo cambiará?

- Están muy bien esas troncales. Yo las tomaría y les implementaría circuitos cortos en diferentes lugares. Para que esos circuitos cortos hagan que los transportistas no pierdan su trabajo y a la vez ganen dinero, pero todo con una sola tarjeta, es decir, el trabajo en conjunto. Porque la ciudad no necesita empresas aisladas.

- ¿Cuál es el principal problema de la aerovía y la solución?

- El principal problema es que el contrato garantizó algo que no se puede cumplir: 40.000 pasajeros. Porque no tienes atractivo turístico en Durán, entonces, ¿cómo la gente va a ir allá? (...) Si tú quieres arreglar ese asunto, incorpóralo a lo que sería el flujo de la metrovía, que ahora con circuitos cortos tendría mejor afluencia. 70 centavos en la aerovía es impagable, así que para que sea turístico debería primero incorporarse. Quitar los taxis de Guayaquil a Durán es un abuso y la gente no lo aceptó.

- ¿Transporte fluvial, sí o no?

- El transporte fluvial rentable no es. Si lo pones como turismo será otra aerovía. Por lo tanto lo que tiene que hacerse es ponerlo como un corredor fluvial, pero de alimentos, desde Tenguel, desde Puná, hacia el mercado Caraguay, al que podríamos ampliarlo poniendo un segundo piso. Por lo tanto ese trabajo de hacer ese recorrido fluvial es cuestión de la Alcaldía. Vamos a trabajar en un recorrido fluvial.

- ¿Por qué las multas aumentan, pero el tránsito vehicular en la ciudad no mejora?

- Bueno ya todos sabemos que eso es un asunto de cuota. Salen los agentes de tránsito con la cuota que tienen que hacer en el día y eso es perverso. Pero son las autoridades que tienen los mandos de arriba. Y digo mandos porque ellos después extorsionan al usuario. Y utilizan tarifas que no son las reguladas a nivel nacional, utilizan las tarifas que les da la gana. Eso no lo voy a permitir. La gente se rebela porque le estás cometiendo un abuso.

- ¿Los tramos aislados de ciclovías en el centro de la ciudad, los enlazará o devolverá esos espacios a los carros?

- Lo de la ciclovía debe ser un trabajo como en las grandes ciudades, no por las áreas por donde las han metido acá. Están equivocados. Un ciclopaseo debe hacerse en sitios que sean amplios, los ciclistas no pueden arriesgarse durante todo el día a meterse por ejemplo por la calle Chimborazo. Estamos desperdiciando espacio para la circulación del tránsito normal y nadie lo usa para lo que está destinado, por tanto yo sacaría todo eso de las áreas de las parroquias centrales.

- ¿Cómo solucionar el problema de la basura regada en la mayoría de calles?

- Ese es un problema que hay que revisarlo con el concesionario. Hay que verificar y ver si efectivamente está cumpliendo los recorridos, porque hay personas que dicen que no. Voy a poner una veeduría ciudadana. Porque estamos mal acostumbrados a dejar que las autoridades persigan a los corruptos: nosotros vamos a perseguirlos con profesionales.

- Su plan pone énfasis en el trabajo de los vecinos. Pero en Guayaquil no prima la cultura de la participación barrial. Salvo que sea de tipo clientelar, por proselitismo político.

- Esa es precisamente la génesis, el origen del proyecto de ‘para la gente’ que proponemos. Si logramos que el barrio sea una asociación sin fines de lucro y logramos una fundación de las que sí sirven, vamos a lograr que la gente tenga un estatus jurídico y con eso entrar en compras públicas. Si hacemos todo ese circuito de trabajo, vamos a lograr eliminar el clientelismo político al que nos tienen sometidos.

- ¿Lo apoyan a usted los vecinos de su ciudadela? ¿Cuántos están en su campaña?

- He sido presidente de esta Asociación de Propietarios. Por supuesto, he conversado con ellos y ellos siempre han estado detrás de lo que don Tuti esté planteando.

