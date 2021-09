Jaime Nebot: "Hay que salvar al capitalismo de ciertos capitalistas"

Que elegir a Guillermo Lasso como presidente era iniciar el camino a la prosperidad colectiva, decía en abril Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC), cuando felicitó al pueblo por “su sabiduría y civismo”, al conocer los resultados.

La posesión de Lasso fue en mayo. Han pasado cuatro meses desde entonces y la agenda política de este tiempo la marcan la ruptura de alianza Creo-PSC, a propósito de que el partido del Gobierno no cumplió un acuerdo para elegir al legislados Henry Kronfle (PSC) como presidente de la Asamblea, y la ratificación del papel de líder de la oposición que alzó Nebot como bandera ayer, durante la convención nacional del partido, donde recibió el cargo de presidente vitalicio y honorario del movimiento y Alfredo Serrano el de nuevo presidente, en reemplazo de Pascual del Cioppo, quien se desvinculó del grupo político en mayo pasado.

Nebot concentró su discurso en Lasso. Dijo que lo único que ha hecho bien es el plan de vacunación. Y criticó tanto lo que no se ha hecho como lo que no está ni siquiera en planes. “Y sé la respuesta. ‘No hay plata’. Salvo la vacunación, no piensan cumplir con nada más”, cuestionó.

Había estado callado, admitió, pero cree él que cuatro meses son suficientes para -ahora sí- opinar. Dijo que la economía no puede estar al servicio de un estado tragaldabas y un mercado voraz.

Habló de derechos sociales, con metodologías que sonaron a centro, pero a las que él prefirió poner otra etiqueta. “La salida no es el comunismo disfrazado ni el socialismo disfrazado. La salida no es el capitalismo salvaje, sino el capitalismo humanista, pero con una condición. Hay que salvar al capitalismo de ciertos capitalistas”.

“¿Sabrá el Ejecutivo que el ministro de Finanzas, Simón Cueva, fue ni más ni menos que el residente representante del FMI en Bolivia (a fines de los noventa)? ¿Sabrá el ejecutivo que en ese periodo el FMI pidió un impuesto a los sueldos? ¿Sabrá cómo terminó eso? Generó una revuelta. Cientos de heridos, decenas de muertos y la caída de Sánchez de Lozada en 2003. Cualquier parecido no es coincidencia”, advirtió.

Una buena economía no se mide por el crecimiento del PIB, sino por el crecimiento de la gente. Jaime Nebot, líder del PSC

Nebot, que en el Gobierno de Moreno criticó, aunque mucho más sutilmente, la liberación del precio del combustible, pero que pidió defender la democracia en octubre de 2019, cuando el país llegaba a su sexto día de paro nacional, tratando de “vándalos y mercenarios” a los manifestantes, ahora le señala que “al pueblo hay que atenderlo por las buenas, porque si no se hace atender y entender por las malas”.

Le gritaban “prefecto”, “presidente”, abucheaban a Lasso y hasta se oyó un “Lorenza mentirosa”, en referencia a una mujer que supuestamente conoció el Presidente y que gana 20 dólares al día, para justificar que cualquier valor superior es bastante. Nebot los calmó. Resaltó que llegó allí a hablar del país, aunque ironizó diciendo que en el caso de Lorenza le robaron el nombre al manicomio.

El evangelio, Angela Merkel, Ronald Reagan y hasta el Papa fueron citados por el líder del PSC, que se sentó en primera fila, junto con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, la prefecta del Guayas, Susana González, y entre otras autoridades el alcalde Samborondón, Juan José Yúnez, anfitrión de la jornada y ahora primer vicepresidente del partido.