Izquierda Democrática reinstalará su Convención Nacional para renovar directiva

El alcalde de Cuenca, Christian Zamora, no había descartado postularse a la presidencia del partido, finalmente no lo hizo

Militantes y delegados de la Izquierda Democrática se reunieron en Portoviejo para realizar la convención del partido, el 13 de diciembre del 2025.

El lunes 26 de enero del 2025, la Izquierda Democrática convocó a la reinstalación de la Convención Nacional, para elegir a la nueva directiva que reemplazará a la actual, encabezada por Analía Ledesma, quien es concejala de Quito. La cita fue suspendida el 13 de diciembre del 2025.

La cita será el sábado 7 de febrero de 2026, a las 12:00, en la sede de la Delegación Provincial de Manabí del Consejo Nacional Electoral (CNE). Eso queda en Portoviejo, calles calle 15 de Abril frente al Terminal Terrestre. También podrán ser parte de la cita, de forma virtual, los delegados previamente registrados, como corresponde a las elecciones representativas.

Johanna Marcillo Ordóñez, presidenta del Consejo Nacional de la Izquierda Democrática, informó que en la nueva convocatoria únicamente se tratará un punto en el orden del día: votación para la elección del presidente nacional; cinco vicepresidentes nacionales; cinco vocales principales y cinco vocales suplentes del Consejo Nacional de Ética y Disciplina; cinco vocales principales y cinco vocales suplentes del CNE y tres vocales principales y tres vocales suplentes del Consejo Nacional de Fiscalización.

Elvis Herrera, secretario Ejecutivo de la Izquierda Democrática, confirmó a EXPRESO que solamente se ha presentado una lista, "pese a la prórroga de cuatro meses que se brindó". El candidato que busca ocupar la presidencia es Marcos Dueñas Toro; la primera y segunda vicepresidencias, Coralía Pacheco y Ramiro Ordóñez Ochoa, entre otros.

¿El alcalde de Cuenca no se inscribió para terciar por la presidencia de la Izquierda Democrática?

En los últimos días de diciembre 2025, Christian Zamora, alcalde de Cuenca, dijo a este medio de comunicación que no descartaba inscribirse como candidato. Sin embargo, Elvis Herrera, confirmó que no se ha registrado.

La Izquierda Democrática obtuvo casillero electoral (lista 12) en 1978, cuando el entonces Tribunal Supremo Electoral lo reconoció oficialmente como partido político. Ha sido parte de la historia del Ecuador. En 1988 a 1992, su líder, Rodrigo Borja, fue presidente de la República. En Quito disputó la alcaldía, que consiguió entre 2000 y 2009.

En las más recientes elecciones presidenciales, la ID obtuvo el 0,22 %, con el candidato Carlos Rabascall, que provocó rechazo de una parte de la militancia.

