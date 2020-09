Las irregularidades en inversiones alcanzaron al seguro de la Policía

El Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) no está alejado de posibles irregularidades en las inversiones efectuadas con parte de su cartera de valores e inversión que bordea los 1.500 millones de dólares. Parte de ese dinero se destinó a adquirir facturas comerciales que emitieron Delcorp y Ecuagran por alrededor de 22 millones de dólares. Delcorp al momento presenta problemas de mora en el mercado bursátil y no ha pagado los rendimientos y los intereses de los papeles que los inversores adquirieron.

El Isspol es sólo una de las entidades perjudicadas y las tareas de su directorio se orientarán en recuperar los recursos que pertenecen a alrededor de 80.000 afiliados, entre activos y pasivos, según anunció la ministra de Gobierno María Paula Romo.

Las sospechas de anomalías no son nuevas. Se evidenció en la auditoría de la Superintendencia de Bancos que fue solicitada por el Directorio del Isspol hace dos años. Este jueves la ministra junto con el comandante de Policía Patricio Carrillo y el director del Isspol Jorge Villarroel, explicaron los hallazgos que no se limitan al problema de Delcorp y Ecuagran que ya ha sido judicializado como informó EXPRESO en días pasados.

El Isspol también ha presentado denuncias en la Fiscalía por la presunta compra con posible sobreprecios de unos terrenos. Se sospecha de posible peculado y abuso de confianza contra el exjefe de inversiones del Isspol que renovó una inversión por correo sin autorización de la comisión de inversiones y finalmente se ha presentado en la Unidad Judicial Norte el caso de la constitución de un fideicomiso de administración de flujos futuros. Según la ministra la UTE incumple la obligación como constituyente y sustituye garantía por bienes muebles (54.000 ítems) y un pagaré por siete millones de dólares, aproximadamente.

Los rumores de posibles malas inversiones ya circularon desde el año pasado. Hubo pedidos de explicaciones por parte de los afiliados. Tanto que el 2 de octubre en Pusuquí, norte de Quito, en una asamblea se explicaron las observaciones de la Superintendencia de Bancos que coincidían con las irregularidades detectadas en un primer análisis de las autoridades.

La resolución de los asistentes fue que sigan las investigaciones y se presenten las denuncias ante las autoridades. La Contraloría también concluyó una auditoría. Cuando hubo la sospecha de irregularidades se concretó el cambio a todos los directores por personal capacitado, técnicos, analistas de riesgos y liquidez.

Villarroel, general en servicio pasivo, detalló que se dieron situaciones como la compra los bonos a una persona natural que hasta ahora no se sabe quién es y dónde tiene la empresa. Se ha tratado de obtener información a través de Ameripol pero sin resultados. Esa persona se presentó en forma virtual y el directorio le pidió que pague pero respondió que no tiene liquidez, que él es una persona que coloca bonos y fue llamado algunas veces para que haga la colocación.

La ministra recordó que el Isspol es el prestador de servicios de salud, de retiro, de muerte es la seguridad de los policías y de él dependen la jubilación y otras prestaciones. Precisó que tiene un directorio y quien sea el ministro lo preside. También hace parte de él el comandante y el delegado de los policías en retiro.

Romo expuso que la cartera de alrededor de 1500 millones se divide en inversiones privativas y no privativas. El manejo de la cartera está regulado por varias leyes y se aplican las normas y sus prohibiciones. La Súperintendencia informó al Isspol que hay operaciones de reporto con garantías de derechos fiduciarios, operaciones que no son inversiones sino operaciones de crédito, que el Isspol no puede operar como institución para entregar préstamos y que tiene que regirse por otra normativa de la Superintendencia.

En todos los casos se trata de operaciones que tienen siete, ocho, 10, 12 años, añadió. Por el directorio de la entidad como presidentes, desde 2014 hasta la fecha, han pasado 10 funcionarios entre ministros, comandantes de Policía o sus delegados. Vocales como comandante general en los últimos tres años fueron cuatro. Vocales del Consejo Directivo como director de Personal fueron 10 oficiales entre 2014 y 2020. Hubo nueve oficiales como vocales del Directorio como subsecretarios de Policía entre 2015 y 2020, entre otros.

La ministra ofreció que en el marco de la ley harán todas las acciones de cobro. Mostró la apertura para, en todos los casos y en el marco de la ley, llegar a los mejores acuerdos.

El comandante Carrillo expresó que las inversiones que hizo el Isspol que aparecen como ineficaces lo que hacen es profundizar una serie de desequilibrio y desigualdades en las normas como la de fortalecimiento a la seguridad social que cree que se debe revisar porque está llevando a la ineficacia. "Estamos convencidos que existen estructuras y coyunturas que han realizado prácticas de inversión inusuales, concentradas, rompiendo límites y abandonando el sentido común con baja transparencia y credibilidad en los controles, políticas de riesgo e inversión", evidenció.