La limpieza de los próximos comicios generales es incierta. Las últimas denuncias de posibles fraudes electorales han sembrado dudas en la gente, debido a que las investigaciones fiscales todavía no han arrojado resultados.

En la delegación provincial del Guayas, del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue hallado un centro de cómputo paralelo. Los funcionarios habían ocupado una oficina de la institución para montar un centro de procesamiento clandestino. Había actas de recuento vacías, un escáner para subir los resultados y una persona se encargaba de llenar los valores, sin la presencia de los delegados de las juntas provinciales electorales.

¿Se puede repetir algo así? Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, dice que si bien se han detectado hechos dolosos en anteriores procesos, no hay riesgo de que los sistemas informáticos sean manipulados, ni que la voluntad popular sea torcida. “Todos nuestros sistemas están protegidos y contamos con el acompañamiento de organismos internacionales como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos”.

Pita considera que los rumores y las dudas sobre la transparencia electoral no tienen sustento, sino que vienen de “grupos interesados” en hacer daño. Él llama a que los observadores políticos ejerzan un rol más activo durante los escrutinios.

Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, dice que en los últimos comicios hubo 22.000 actas con inconsistencias. De estas, se comprobó que hubo irregularidades en 7.400 actas. Para Guarderas, una forma de fraude que él ha documentado se da en el momento de recontar actas con inconsistencias. “Ese número de actas modifica la voluntad popular. Hay votos que se han desaparecido, otros que aparecen y diferencias de votos que no tienen sustento”, sostiene.

Para Luis Verdesoto, exconsejero electoral y exsecretario Anticorrupción, el CNE debería elaborar una hoja de ruta para determinar los principales riesgos y problemas. Se debe identificar a todos los funcionarios que tienen claves de acceso y privilegios en la red. Además, los partidos políticos y la ciudadanía deben ejercer un trabajo de control en los comicios.

“Los riesgos de fraude se reducen con la mejora tecnológica, una buena transmisión de datos y todos los mecanismos de protección. No digo que no habrá (irregularidades), seguramente habrá casos, pero se pueden mitigar”, manifiesta Verdesoto. Al tiempo, reconoce que cuando fue consejero electoral denunció varios casos de corrupción que hasta el sol de hoy no han sido investigados.

Caso en 2019

En los comicios seccionales, el entonces vocal del CNE Luis Verdesoto denunció en la Fiscalía un presunto fraude electoral que se habría producido en los reconteos de actas en Los Ríos. Según Verdesoto, se trató de un hecho puntual, llevado a cabo por “agentes virtuales de poca monta”.

Yaku denuncia

En 2021, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato Yaku Pérez denunció fraude. Dijo que hubo inconsistencias en las actas. Eso provocó que las papeletas sean revisadas. Enrique Pita también dijo que en pleno proceso electoral se reemplazó a personal de áreas claves por gente sin experiencia.

Consula 2023

Todas las encuestas daban por ganador al sí, pero los resultados fueron otros. A partir de allí se sostiene que hubo un fraude electoral. Entonces se conoció un correo de Microsoft que alertaba de la falta de seguridad en un programa contratado para almacenar los resultados. El caso no trascendió.