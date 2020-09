Inversiones riesgosas del Isspol

No hay cláusula en caso de controversias. No se establece contrato de jurisdicción y competencia. No se determinan leyes y marco normativo que amparen el contrato. No existe ninguna cláusula que determine el objeto del contrato.

Tampoco se establece cómo se ejecutarían las garantías a la espera de ver el contrato de garantías privado suscrito. Se evidencia que estos hechos afectaron y afectan al Isspol en sus operaciones financieras.

Son conclusiones del Informe Bonos 2024 Pacto de Recompra, que el 14 de agosto la Dirección Económica del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) remitió al director de la entidad Jorge Villarroel. El informe es uno de los que se levantaron por las supuestas irregularidades registradas en las inversiones de parte de $ 1.500 millones del portafolio del Isspol.

Entre 2014 y 2019, el Isspol realizó operaciones de inversión bajo la figura de reporto privado de valores, que implicó la recompra de los instrumentos financieros (títulos valores, bonos global y de deuda interna) en una fecha y condiciones determinadas.

Entre 2014 y 2020, el total de colocaciones y renovaciones es de 595,6 millones. La mayoría fue en 2017, con 163,3 millones. El total de pactos de recompra es de 216,2 millones: 205,3 con Ibcorp y 10,8 con Capital Ventura.

La revisión de documentos del archivo de la Unidad de Inversiones del Isspol arrojó que, de 96 operaciones que constaban al 31 de diciembre de 2019 por 216,3 millones, actualmente son 95 por 216,2 porque en febrero de 2020 se pagaron $ 179.880. De las 95 operaciones, 132,5 millones tienen contratos y 83,6 de Ibcorp solo tienen tiques de negociación.

Al 7 de agosto existen operaciones de reporto vencidas cuyo capital e interés no han sido cancelados por las contrapartes: Ibcorp con 111,4 millones y Capital Ventura con 1,23 millones. Las acciones de recuperación involucraron reuniones con Jorge Chérrez, apoderado de Ibcorp, a quien se pidió el pago de los valores. Ofreció una propuesta de pago que no se concreta. Capital Ventura pidió 180 días para el pago de la obligación. Con Ibcorp se hicieron operaciones por 205,3 millones, de los que 111,4 están vencidos y 93,8 por vencer.

En este caso se han impulsado varias acciones. A la Contraloría se le pidió que establezca responsabilidades administrativas. Se decidió contratar estudios jurídicos para acercamientos y acciones que aclaren las inversiones y la recuperación de capitales. El 7 de agosto se presentó una denuncia en la Fiscalía por posible peculado en contra de Jorge Chérrez, representante de Ibcorp, y de otras tres personas.

Chérrez es apoderado de Ibcorp. En la Superintendencia de Bancos consta como accionista, gerente y presidente de Internacional Business Ibcorp. Existe una Ibcorp domiciliada y registrada en Panamá y su representante legal es Jorge Chérrez.

En otro caso de inversiones irregulares, ayer en Guayaquil se presentó una acción civil en contra de Ecuagran por posible estafa al Isspol en la inversión de 22 millones de dólares en facturas comerciales de esa firma que dejó de pagar a sus inversionistas.

Para saber.

Sin registro. La compañía Ibcorp no se encuentra constituida ni inscrita en la Superintendencia de Bancos ni en el SRI.

Renovaciones. En el Portafolio de Inversiones del Isspol se identificaron renovaciones de operaciones con Ibcorp de noviembre y diciembre de 2019.

Sin autorización. La renovación por $ 12,7 millones no la autorizó la Comisión de Inversiones, sino solo el jefe de Inversiones.

La cifra. 14 informes sobre el Isspol ha aprobado la Contraloría entre 2017 y el 31 de agosto de 2020.