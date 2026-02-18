Inicia inscripción al Sello Empresa Segura para prevenir violencia contra las mujeres

La convocatoria invita a empresas públicas y privadas a postular al distintivo para crear entornos laborales seguros

Inicia la convocatoria para que empresas públicas y privadas del país se inscriban en el programa Sello Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres.

El Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de la Mujer y la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia, abrió la convocatoria para que empresas públicas y privadas del país se inscriban en el programa Sello Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres, un reconocimiento nacional que destaca a organizaciones comprometidas con la igualdad y la creación de entornos laborales seguros.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 28 de febrero de 2026 y podrán realizarse en la página web institucional del Ministerio de Gobierno, en la sección correspondiente al Sello Empresa Segura.

El programa distingue a empresas que han implementado políticas, protocolos y acciones destinadas a prevenir la violencia, erradicar prácticas discriminatorias y promover igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Según el Gobierno, el Sello se ha consolidado como un referente en buenas prácticas empresariales y responsabilidad social, y su ceremonia de entrega está prevista para noviembre de 2026, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La evaluación contempla 20 parámetros agrupados en tres ejes

Cultura organizacional: políticas institucionales de igualdad y no discriminación.

Práctica cotidiana: condiciones laborales, protocolos, mecanismos internos de atención y acciones preventivas.

Vínculo con la comunidad: participación en iniciativas que promuevan entornos libres de violencia.

La revisión de estos criterios estará a cargo de un Comité Especial Interinstitucional, integrado por entidades públicas, gremios, academia y organizaciones sociales, lo que busca garantizar un proceso con rigor técnico y articulación entre sectores.

Una iniciativa frente a la violencia de género

El programa se plantea como una respuesta a un problema persistente en Ecuador, donde estudios nacionales revelan que 7 de cada 10 mujeres han enfrentado algún tipo de violencia, una realidad que también impacta en los espacios laborales. Investigaciones citadas por el Ministerio señalan que estos episodios afectan la productividad, generan pérdidas económicas y deterioran el clima laboral.

En su última edición, realizada en 2025, 120 empresas postularon, de las cuales 46 obtuvieron el reconocimiento y 17 recibieron menciones honoríficas, lo que refleja un creciente interés del sector productivo por adoptar estándares de igualdad y prevención.

