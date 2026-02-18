Visita familiar terminó en tragedia: adulta mayor muere y niña es intoxicada en Loja

La propietaria del inmueble, también adulta mayor, fue retenida para investigaciones

Agentes especializados de la Dinased realizaron el levantamiento del cuerpo y recopilaron indicios en el interior de la vivienda.

La tranquilidad de la parroquia Sacapalca, en el cantón Gonzanamá, provincia de Loja, se quebró la tarde del martes 18 de febrero de 2026 tras una alerta que movilizó a la Policía Nacional: una mujer sin vida y una niña con síntomas graves de intoxicación en el interior de una vivienda.

Al llegar al inmueble, los uniformados encontraron a la menor de seis años con fuerte dolor estomacal y signos evidentes de intoxicación, por lo que fue trasladada de inmediato a una casa de salud. Los médicos confirmaron que había ingerido una sustancia venenosa.

En el patio del domicilio, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de María Horfa Sánchez, de 69 años. No presentaba signos vitales. Ante la gravedad del hecho, se dio aviso a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), cuyos agentes asumieron la investigación.

Indicios de envenenamiento

Durante la inspección del cadáver, los uniformados observaron residuos de comida y espuma blanca en la boca, indicios compatibles con un posible envenenamiento. En la cocina de la vivienda encontraron una sustancia utilizada para eliminar maleza.

La propietaria del inmueble, también adulta mayor, manifestó sorpresa por lo ocurrido; sin embargo, fue retenida para investigaciones al ser considerada la presunta implicada en el hecho.

La visita que terminó en tragedia

Según las primeras indagaciones, María Horfa y su nieta habían llegado en horas de la mañana a visitar a la hoy investigada. Como gesto de hospitalidad, les ofreció un plato de arroz con fideos.

Minutos después de consumir los alimentos, ambas comenzaron a sentirse mal. La abuela se descompensó primero; poco después, la niña presentó síntomas similares.

De acuerdo con la versión preliminar recabada por la Policía, la dueña de casa salió a buscar al esposo de la víctima, quien trabajaba cerca, para informarle que su esposa se encontraba mal. Cuando el hombre llegó al domicilio, encontró a María Horfa boca abajo, vomitando y aún con vida. Instantes después notó que su nieta también estaba afectada y pidió ayuda a los vecinos.

La menor fue trasladada oportunamente y logró sobrevivir. María Horfa, en cambio, falleció.

Antecedentes no comprobados

Por testigos en la zona, los agentes conocieron que la adulta mayor retenida tendría antecedentes por hechos similares en el pasado, incluso por la supuesta muerte de familiares. No obstante, estos señalamientos no han sido probados judicialmente.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre la formulación de cargos contra la persona investigada. La comunidad de Sacapalca permanece consternada ante un caso que, por sus características, ha sido comentado con temor entre los habitantes.

