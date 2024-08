Inexperiencia e irresponsabilidad llenaron las declaraciones del Gobernador Auad

La exposición de cifras no demostrables golpean credibilidad. Exautoridades y posibles candidatos presidenciables opinaron

El gobernador del Guayas, Vicente Auad, ha provocado rechazo por sus declaraciones en referencia a la violencia criminal que se registra en el cantón Durán. Territorio al que ingresaron las autoridades con una gran logística militar y policial para anunciar una intervención integral en seguridad.

Quince días después, varias muertes violentas y una masacre de seis fallecidos, el funcionario descartó una falla en su estrategia de seguridad.

“En lo más mínimo. Uno: fue en un espacio privado. No podemos esperar tener policías dentro de un espacio privado, cuidando a las personas antes de que vayan a dormir; eso es algo que no podemos estar cuidando o viendo; no estamos de niñeros. Nosotros estamos para imponer el orden público con las fuerzas del orden a través de una planificación y demás”.

La precandidata presidencial por el Partido Sociedad Patriótica, Andrea González Nader, apuntó que existe una “falta de experiencia del Ejecutivo en general, de vivencia en las calles. Hay una desconexión entre la realidad del país y las cifras expuestas, lamentablemente no se sienten”, puntualizó el exbinomio de Fernando Villavicencio.

González Nader es ingeniera en Gestión Tecnológica en Medio Ambiente y activista ambiental. En 2023 fue candidata a la Vicepresidencia de la República. FREDDY RODRÍGUEZ

Por su parte, el precandidato por Unidad Popular, Jorge Escala, cuestionó enérgicamente la modalidad de trabajo del régimen porque “se evidencia que su objetivo es vender una imagen diferente en redes sociales”, sugiere la renuncia del funcionario por incompetencia.

“Son declaraciones totalmente irresponsables por decirlo menos, estamos frente a personas incapaces de resolver los problemas de la gente porque no los conocen, se trata de la vida de los ciudadanos, los uniformados solo están cuando ellos van a dar sus informes semanales sobre operativos en otros lugares”.

Escala es docente, fue asambleísta constituyente y dirigente del magisterio. CARLOS KLINGER

El precandidato presidencial por SUMA, Pedro José Freile enfatizó que el tipo de violencia que ocurre en Durán, afecta a todos como comunidad y como nación. "Es transcendental reconocer que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida y compleja de toda la sociedad. El Poder Ejecutivo, tiene la obligación de formular e implementar políticas de seguridad integrales".

Freile busca por segunda ocasión la presidencia de la República y enfatiza que las metas de las autoridades debe ser la paz y la prosperidad para todos los ecuatorianos. Y para ello, se requiere un esfuerzo coordinado y comprometido de todas las partes involucradas, comenzando por los funcionarios de gobierno.

"Juntos, podemos superar estos desafíos y construir un Ecuador sin miedo; en el que nos sintamos seguros en todos nuestros espacios; los públicos, los comunitarios y los privados".

Pedro José Freile es abogado y Fue miembro del consejo directivo de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA). Foto: Freddy Rodríguez/ EXPRESO

El alcalde de Durán, Luis Chonillo, no envió contestación sobre este tema, una vez que fue consultado por Diario EXPRESO hasta el cierre de la edición. Alexandra Arce, quien también estuvo en ese cargo y hoy es legisladora, expuso que no se puede minimizar los problemas existentes solo para posicionar una narrativa.

Mientras que el experto en seguridad pública y defensa del Estado, Diego Pérez, cuestionó que la situación sea expuesta como un tema privado, “cuando la seguridad es un tema público”.

Sostiene que este tipo de posturas se debe a que “son comentarios que se tratan de escudar en resultados que todavía no han sido plenamente demostrados y que las estrategias anunciadas no garantizan la paz”.

