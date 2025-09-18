Expreso
El Inamhi alertó que las lluvias intensas y tormentas eléctricas podrían causar acumulación de agua, inundaciones y problemas en el tránsito.
El Inamhi alertó que las lluvias intensas y tormentas eléctricas podrían causar acumulación de agua, inundaciones y problemas en el tránsito.Foto: Karina Defas/ EXPRESO

Inamhi alerta sobre lluvias intensas en 11 provincias de Ecuador: ¿Hasta cuándo?

El Inamhi emitió una alerta del clima en el que detalla las zonas de Ecuador que registrarán lluvias y tormentas

Un temporal inusual en medio de la época seca se registrará en Ecuador. Según la advertencia sobre el clima número 53 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las lluvias intensas se prolongarán hasta el fin de semana del 21 de septiembre de 2025.

La entidad que monitorea la situación climática indicó que el aviso se difunde como una alerta ante las lluvias de intensidad y tormentas eléctricas que podría causar el temporal.

De acuerdo con el reporte, las provincias que serían afectadas por el nivel alto de lluvias son:

  1. En la Costa: Esmeraldas y Santo Domingo.
  2. Sierra: Carchi, Imbabura, Pichincha y Bolívar.
  3. Amazonía: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago.

La cantidad de agua que las lluvias provocarán alcanzarían niveles entre los 12 hasta los 54 milímetros cúbicos. Así lo indicó el Inamhi en un esquema de estimación de las cifras máximas diarias previstas.

Estos son los días con más lluvias

Si bien el pronóstico detalla la situación climática proyectada hasta el domingo, la entidad explicó que los días con lluvias más intensas serán este jueves 18, el viernes 19 y el sábado 20 de septiembre.

El Inamhi explicó que el fenómeno climático se genera por "la combinación de condiciones de inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad desde el norte del país y la Oscilación de Madden - Julian".

Debido a la situación atmosférica, se recomendó tomar precauciones en viviendas y en las vías por probables inundaciones, caída de árboles, niebla y eventuales inconvenientes en la dotación de servicios básicos.

A la par de la advertencia por lluvias, el Instituto también alertó sobre niveles altos y muy altos de radiación solar en las provincias de la Sierra y Amazonía. Por ello, recomendó evitar la exposición prolongada en el sol entre las 10:00 y 15:00.

