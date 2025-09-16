Expreso
  Guayaquil

GUAYAQUIL CIERRES
Desde el 15 de septiembre hasta el 5 de octubre habrá cierres viales en Guayaquil.ARCHIVO

¿Qué calles de Guayaquil estarán cerradas por obras de agua potable?

Trabajos de instalación de tuberías y reposición de hormigón obligarán a desvíos en Huancavilca y Capitán Nájera

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que Guayaquil tendrá cierres viales temporales debido a trabajos de repotenciación del sistema de agua potable.

Los cierres se realizarán desde el 15 de septiembre hasta el 5 de octubre, en jornadas diurnas y nocturnas. Las calles intervenidas serán Huancavilca y Capitán Nájera, entre Federico Godín y Milagro.

¿Cuándo empiezan los cierres viales en Guayaquil por trabajos de agua potable?

Durante el tiempo de obra, el tránsito será desviado por las calles Febres Cordero y Medardo Ángel Silva, por lo que las autoridades recomendaron planificar los recorridos y conducir con precaución.

Según la ATM, los trabajos consisten en la instalación de tuberías y la reposición de hormigón, como parte del plan de modernización de la red de agua potable.

“Planifica tus recorridos y conduce con precaución”, señaló la entidad a través de un comunicado.

Operativo en Guayaquil: 51 citaciones y 10 vehículos retenidos

La entidad también informó que realizó un operativo de placas y vidrio polarizados, una queja constante en la ciudad, en la avenida Pedro Menéndez con el fin de verificar documentación y normas técnicas de vehículos. 

Como resultado, se emitieron 51 citaciones y se retuvieron 10 vehículos.

