IESS: amplían emergencia para compra de medicinas esenciales

El 24 de noviembre del 2025, Francisco Xavier Abad Guerra, director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), firmó la resolución IESS-DG-2025-0127-R. A través de ella se amplió "de forma excepcional" por un mes más la declaratoria de emergencia del 26 de septiembre.

En esa fecha se declaró en situación de emergencia al IESS, ante el "desabastecimiento de medicamentos, bienes estratégicos en salud y servicios conexos, al constatarse hecho fácticos, técnicos y jurídicos que evidencian la necesidad emergente de una situación concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva".

En esa resolución del 26 de septiembre se indicó que la declaratoria de emergencia regía por 60 días. Por eso, dos días antes de que termine, Abad Guerra amplió ese plazo.

Según el Director General del IESS se constata que "existen razones técnicas que acreditan y sustentan la necesidad de ampliación del palazo para la correcta ejecución contractual del os instrumentos suscritos, según el Informe Técnico Situacional Ejecución Contratos por Emergencia y en el pronunciamiento jurídico emitido en el memorando IESS-PG-2025-1457-M, según el artículo 304 (antes 236.1) numeral 2 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública".

La denuncia del exministro de Salud, José Ruales: rollos de gasa comprados en medio de declaratoria de emegencia

José Ruales, exministro de Salud, cuestionó las compras emergentes del Ministerio de Salud y del IESS. Señaló que apenas han adquirido 47 de 211 ítems y 8 de 250 ítems, en el primero y segundo respectivamente.

Además, Ruales señaló que Edgar Lama Von Buchwald, expresidente del Consejo Directivo del IESS, "de forma populista" haya difundido fotos en las que aparece entregando medicinas.

"Lama cargando cajas de cartón, pero no son medicamentos, son rollos de gasa que compraron como emergencia. Se trata de productos de muy bajo precio, mientras hay escasez de insulina", por ejemplo, dijo.

