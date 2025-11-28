Superintendencia de Bancos formaliza posesión de Bernardo Cordovez, titular del IESS

Bernardo Cordovez asumió la presidencia del IESS tras la renuncia de Edgar Lama, quien dejó el cargo luego de seis meses

Bernardo Antonio Cordovez Cereceda fue posesionado oficialmente como presidente del Consejo Directivo del IESS por el superintendente de Bancos, Roberto Romero. El acto se realizó tras la habilitación legal emitida por la Superintendencia, que permitió su designación como representante de la Función Ejecutiva.

Durante la posesión, Cordovez expresó su gratitud al jefe de Estado. “Agradezco al presidente Daniel Noboa por la confianza”, afirmó al recibir el encargo. Según señaló, el nombramiento marca un momento clave para su trayectoria dentro del ámbito público y para las tareas pendientes en la institución.

Relevo tras la salida de Edgar Lama

Casi una semana después de que Edgar Lama dejara la presidencia del Consejo Directivo del IESS, el Gobierno nombró oficialmente a su sustituto. El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 234, con el cual formalizó la llegada de Bernardo Cordovez y, al mismo tiempo, agradeció los servicios de Lama, quien ocupó el cargo desde mayo de 2025.

Bernardo Cordovez fue posesionado oficialmente, por el superintendente de Bancos, como Presidente del Consejo Directivo del IESS.



Agradeció al presidente Daniel Noboa por la confianza y señaló que este nombramiento renueva su compromiso con la institución.

La salida de Lama se produjo tras su breve paso por el Ministerio de Salud Pública, etapa que dejó cuestionamientos sobre la continuidad en las líneas de gestión. Su renuncia abrió paso a un nuevo ciclo en la conducción del IESS, ahora bajo la responsabilidad de Cordovez, quien ya tenía funciones dentro del sistema financiero estatal.

Formación académica y trayectoria reciente

Según los registros de la Senescyt, Cordovez cuenta con un único título universitario: una licenciatura en Administración Financiera obtenida en el extranjero y oficialmente registrada en Ecuador en febrero de 2025. No existe constancia de otros estudios superiores en el sistema de educación pública.

Su incursión en el sector público también es reciente. Reportes de la Contraloría General indican que inició su trabajo estatal en abril de 2025 como asesor 2 en el Ministerio de Economía y Finanzas. Apenas un mes más tarde, en mayo de ese año, pasó a ocupar la gerencia general del Banco del IESS (Biess), desde donde ahora da el salto al Consejo Directivo.

