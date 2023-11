Identifican a la mujer baleada debajo de un puente del cantón Daule

Como Génesis Briggitte Magallanes Jiménez fue identificada la mujer que, la madrugada del jueves 2 de noviembre, fue acribillada debajo del puente viejo de la parroquia Banife, del cantón Daule, provincia del Guayas.

La mujer de 26 años, quien estaba presuntamente consumiendo sustancias prohibidas, fue sorprendida por un sujeto que le descargó más de cinco tiros en la cabeza y tórax.

Entre lágrimas, Roxana Magallanes confirmó a EXPRESO que su hermana había abandonado a su familia desde hace diez años, para dedicarse al consumo de drogas. “Dos veces la tuvimos en un centro de rehabilitación de drogadictos, pero al salir caía nuevamente en este vicio, por no tener ya dinero no la internamos más”, narró. El pasado miércoles fue la última vez que la vieron con vida.

Otra allegada aseveró que Génesis, antes de ingresar al mundo del consumó e indigencia, procreo tres hijos (aún menores de edad), quienes están con sus familiares maternos.

“Las bandas criminales en Daule, ya no solo matan por territorio. Si no a los clientes que no les compran diariamente la droga o se cambian de cantón. La semana pasada en este mismo lugar mataron a otro consumidor”, comentó Armando, habitante de la ciudadela Patria Nueva.

Las autoridades del cantón, al enterarse de la precaria situación económica que viven los familiares de la víctima les donaron el ataúd y una bóveda en el cementerio general.

El capitán Pablo Altamirano Giler, jefe de Operaciones del distrito policial de Daule, manifestó que se investiga a fondo la causa del asesinato.

Los asesinatos de los últimos días en nuestro distrito, presuntamente estarían relacionados a problemas de bandas por la disputa de territorio.

