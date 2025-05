¿Cómo honrar a mamá si ya no está? Claves para recordarla en el Día de las Madres

El Día de las Madres es una de las celebraciones más emotivas y movidas de cada año. Es un día lleno de amor, gratitud y recuerdos, donde se honra a aquellas mujeres que han marcado nuestras vidas de manera especial. Sin embargo, para quienes han perdido a su madre, este día puede ser complicado, pues la ausencia se siente de forma intensificada por la importancia que tiene la fecha en la sociedad.

En Ecuador, es tradición que las familias se reúnan para celebrar a las madres, pero para quienes ya no pueden abrazar a la suya, este domingo se convierte en un momento de nostalgia y de reflexión. En vez de evitar la emoción, lo más saludable es darle espacio al dolor y encontrar formas significativas de recordar a mamá con amor, sin presionarse por “superar” la pérdida.

¿Cómo sobrellevar la ausencia de mamá este Día de las Madres?



Según el psicólogo clínico y máster en Filosofía, Juan Francisco Falquez, el duelo por la madre es un proceso complejo y único para cada persona. "El primer paso es poder darle lugar al dolor sin apurarlo, sin taparlo con mandatos de 'estar bien' o 'estar mal'. Recordar con amor no significa forzarse a la alegría, sino permitir que los recuerdos emerjan en su ambivalencia", explica Falquez en diálogo con este Diario. Las emociones que surgen al recordar a la madre, como la tristeza, nostalgia, enojo o ternura, son completamente legítimas y forman parte del proceso de sanación.

Día de las Madres: mediante actos simbólicos también se recuerda a mamá. Canva

Y es que no se trata de "llenar el vacío", sino de transformar ese espacio vacío en algo habitable. La clave es aceptar que la ausencia de mamá forma parte de nuestra vida y que, de alguna manera, sigue presente en nosotros. "Lo importante es alojar ese vacío. El amor por la madre fallecida puede continuar en actos simbólicos: transmitir sus enseñanzas, honrar lo que de ella nos habita, construir vínculos donde resuene algo de su legado", menciona Falquez (en Instagram, @psicjffalquez)

Maneras sencillas de recordar a mamá este Día de las Madres



Aunque cada persona vive su duelo de manera personal, hay diversas formas de honrar la memoria de mamá en este Día de las Madres, actos sencillos que permiten conectar con sus recuerdos y su legado. Aquí te dejamos algunas sugerencias para rendirle homenaje con amor:

Visita su lugar de descanso: Si es posible, visita su tumba. Llevar flores, encender una vela o simplemente pasar unos minutos en silencio puede ser una forma de mantenerla cerca.

Escribe una carta o un mensaje: Escribirle una carta a mamá, expresándole lo que sientes, lo que extrañas o lo que te gustaría haberle dicho, puede ser un ejercicio liberador. No importa la forma en que lo hagas, lo importante es la sinceridad.

Prepara su comida favorita: Cocinar el platillo que más le gustaba a tu mamá puede ser una manera de evocarla en la cotidianeidad, en los sabores y aromas que compartían. Además, puede ser una actividad para hacer con tu familia y transmitirles sus recuerdos.

Crea un altar conmemorativo en casa: Si lo deseas, puedes crear un pequeño altar con su foto, algunas flores, una vela o algún objeto que te recuerde a ella. Este pequeño espacio puede convertirse en un ritual anual.

Habla de ella con quienes la conocieron: Compartir anécdotas y recuerdos con hermanos, amigos o familiares puede ser un acto reparador. Hablar de mamá con amor y gratitud te conecta con su legado y te hace sentir su presencia.

Realiza una acción solidaria en su nombre: Si tu madre era una persona generosa, puedes honrarla con una acción altruista: donar a una causa que le importaba, ayudar a alguien en necesidad, o simplemente hacer algo bueno por otro.

El duelo: ¿es un proceso individual o colectivo?



El duelo es profundamente personal, pero no tiene que ser vivido en soledad. "El duelo es profundamente personal, pero no por eso debe vivirse en soledad. Compartir el recuerdo con hermanos, hijos, amigos o incluso con quienes también han atravesado la pérdida, puede ser reparador", comenta Falquez. El apoyo emocional de otras personas puede brindar alivio en momentos difíciles, ayudando a que el dolor sea menos insoportable, aunque no lo elimine.

Juan Francisco Falquez, psicólogo clínico, dialogó con este Diario. Cortesía

Recuerda que no hay una manera única de vivir este día. "Recordar a una madre que ya no está es un gesto de amor que puede adoptar múltiples formas. No hay una única manera válida de hacerlo, pero sí hay algo común: cada quien necesita poder hacerlo a su modo, con tiempo, con palabras, con silencios… y, si es posible, con otros", concluye el experto.

Este Día de las Madres, es válido recordar a la mamá de la manera que más conmueva, honrando su memoria con respeto, amor y serenidad. No hay una fórmula correcta para llevar el duelo, solo un camino personal que permite seguir adelante con su legado en el corazón.

