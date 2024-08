El hermetismo está también en el listado de los más buscados

En las últimas semanas, desde los Ministerios del Interior y de Defensa se ha enfatizado que seguimos en un conflicto armado interno y que solo hay dos bandos: el bien y el mal. Además, se ha señalado que quien no respalde el trabajo de las autoridades está prácticamente del lado del terrorismo.

En lo que va de 2024, se han aprehendido diez objetivos considerados de "alto valor", aunque solo se ha divulgado información sobre nueve hasta finales de julio. Diario EXPRESO solicitó a la Policía Nacional los criterios utilizados para catalogar a determinadas personas bajo esta denominación, pero hasta el cierre de esta edición no se han entregado los datos correspondientes.

Para Juan José Hidalgo, experto en criminología y cultura de paz, no es fácil compartir esta información debido a que se trata de un trabajo de inteligencia que puede llevar años de seguimiento. "Esto incluso puede implicar la infiltración en una banda, escuchas telefónicas, y tras varios procesos se determina que es un alto perfil, porque es una secuencia de acciones", señaló.

El objetivo del pedido de este Diario era conocer el historial delictivo de estos individuos, por qué casos son buscados, quiénes son y establecer una orientación sobre aquellos criminales que representan una mayor amenaza para la población, en consonancia con el permanente llamado de las autoridades a compartir información relevante y a contribuir en el combate al crimen organizado mediante denuncias ciudadanas.

Esto se da después de que el pasado 19 de abril el presidente de la República, Daniel Noboa, afirmara en un tuit: " Nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni su ubicación, sino que se han enfocado en echarle la culpa a capos menores ... Hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras". Sin embargo, dicha publicación ya ha sido eliminada.

Algo similar ocurrió con la cuenta de la Presidencia de la República, que difundió los nombres y rostros de los más buscados en Ecuador, clasificados por niveles y bandas delictivas, pero ese post también ha sido retirado.

Para el experto penal Joan Paul Egred, con este tipo de acciones no hay una lógica clara en la aprehensión de los objetivos de alto valor y de los "más buscados". Egred considera que al restringir el acceso a la información sobre quiénes son y por qué los detienen, se busca alcanzar un alto impacto mediático, en lugar de cumplir con las investigaciones.

Egred justifica su afirmación señalando que en el listado de hace tres meses figuraban ciertos capos mexicanos que sí podrían tener operaciones en Ecuador, pero no eran los únicos.

"No creo que haya un proceso penal abierto contra Mario Papado o Araña en Ecuador... Si supiéramos la lógica detrás de la selección de los objetivos de alto valor, seguramente podríamos solicitar la inclusión de otros similares, pero esa explicación no ha sido proporcionada por ningún integrante del bloque de seguridad. Nadie ha dicho por qué estos sí y otros no".

Por su parte, la criminóloga María del Mar Gallegos destaca que la Policía Nacional es la entidad encargada de realizar los "perfilamientos" para identificar a las personas que deben ser localizadas y entregadas a la justicia.

"En esto no tienen nada que ver ni la Judicatura, ni los abogados, ni los jueces, ni los fiscales. Ellos no pueden definir eso porque no tienen la técnica para determinarlo, y la ley tampoco les otorga esa capacidad de perfilamiento criminalístico", detalla.

En ese sentido, Egred recuerda que lo que se debe mantener en secreto son las estrategias y el plan táctico, pero no los planes macro de seguridad, ya que estos sirven como indicadores para evaluar si se están cumpliendo los objetivos inmediatos, mediatos o a largo plazo.

Una vista parcial de la realidad

Además de los objetivos de alto valor aprehendidos, hay otros 124 de mediano valor que también están tras las rejas, según el Ministerio del Interior. Pero tampoco se han dado mayores detalles sobre quiénes son.

“No hemos visto a lo largo de este tiempo que el Gobierno haya podido desarticular de verdad a una banda delictiva. Es decir, se dice: ‘se busca a la cabeza de Los Lagartos’, pero no se extermina a la organización”, cuestionó Egred frente a los destacados anuncios del Gobierno Nacional.

Situación que vuelve sistémico el problema, porque no se demuestra la capacidad de atacar de forma integral a las mafias.

“Está bien buscar a un listado de ciudadanos, ¿pero dónde están los resultados de que hay menos bandas en el país? Porque eso sería interesante, pero no ha pasado. Ocurre todo lo contrario” reflexionó Egred.

