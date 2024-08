El toque de queda, una medida estéril para garantizar la seguridad

Después de una semana de restringir la movilidad en 19 cantones y una parroquia rural de cuatro provincias debido al repunte de la violencia criminal ha surgido un rechazo a la medida por parte de las poblaciones afectadas, ya que no han observado un cambio en la seguridad prometida por el presidente de la República, Daniel Noboa.

“El toque de queda no funciona, al menos aquí en Babahoyo, no ha dado resultados”, dijo desilusionado un funcionario de una entidad bancaria en la provincia de Los Ríos; quien prefirió la reserva de su nombre por miedo a represalias. A él le lanzaron un artefacto explosivo artesanal en su vehículo el pasado martes por no pagar los 10 mil dólares que le exigían como extorsión.

El atentado ocurrió a las 04:45, mientras aún regía el denominado toque de queda, durante el cual los militares deberían estar patrullando y sancionando a quienes no cumplan con la disposición. Detalló que hace cuatro meses fue contactado por los extorsionadores, quienes le exigieron que les facilitara un crédito en la entidad donde trabaja. Al no acceder a dicha solicitud, comenzaron a extorsionarlo.

“Solicitaron puntualmente $ 10.000 y ahora me están cobrando a mí”, expuso afligido, detallando que la bomba casera destruyó su vehículo al incendiarse y le fue difícil de apagar.

Detonación. Así quedó el carro de la víctima de extorsión en Babahoyo. Tatiana Ortiz

Después de este hecho, según dijo, recién entonces observaron la llegada de militares y policías al sector para patrullarlo, pero ocurrió como consecuencia de los llamados de emergencia realizados por los vecinos de la víctima. Inicialmente, se pensó era un coche bomba abandonado.

Los Ríos tiene 12 de sus 13 cantones bajo toque de queda, y en el Decreto Ejecutivo 351 establece el reforzamiento de la seguridad con la ayuda de militares. Sin embargo, según lo expuesto en otra ciudad fluminense como Quevedo, esa presencia militar no se percibe.

Luis Cabrera, quien vende comidas rápidas en horas de la noche, cuestiona la falta de rigurosidad para atrapar a quienes cometen delitos. Menciona que cerrar a las 22:00 es un castigo para los comerciantes nocturnos, pues a esa hora es cuando hay mayor demanda.

Aquí vemos cómo los delincuentes se movilizan sin mayores problemas, mientras nosotros tenemos que dejar de trabajar” Luis Cabrera comerciante nocturno

“Sería bueno que la delincuencia se terminara con esto, pero no es así. Aquí vemos cómo los delincuentes se movilizan sin mayores problemas, mientras nosotros tenemos que dejar de trabajar”, sentenció Cabrera.

En el cantón Buena Fe también hay descontento, especialmente por el impedimento para celebrar de forma nocturna las fiestas del patrono San Jacinto, una tradición que nació en 1943.

Ángel Saltos, comisario de Policía, expuso que se socializó la medida con los comerciantes para que las festividades se celebraran de forma diferente y que todos estuvieran en sus domicilios a las 22:00. Decenas de comerciantes están en desacuerdo, pero no les queda más que obedecer.

Y en Vinces, también cantón de Los Ríos, la ciudadana Paola Plúas quien es de allá y viaja constantemente a Guayaquil por temas laborales, resaltó que con el “toque de queda igual siguen los robos y secuestros, este jueves secuestraron a una chica y los militares son fantasmas”, cuestionó molesta.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, del Interior, Mónica Palencia, entre otras autoridades comparecen ante la Comisión de Seguridad en la Asamblea Nacional desde la mañana de este 31 de julio de 2024.



En la provincia de Azuay, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, se ha dado otra situación: sus ciudadanos han aplicado un “autoconfinamiento” debido al incremento de la violencia en la zona, mucho antes del anuncio del pasado 8 de agosto.

“Desde hace tiempo, en el cantón no hay casi movimiento a partir de las 21:00. Nadie quiere exponerse al peligro y por eso la gente se encierra. Cuando llegó el toque de queda, no fue sorpresa para nosotros porque, por precaución, lo adoptamos sin necesidad del Decreto 351”, expuso un empresario que prefirió mantenerse en reserva.

Además, se han percatado de que para los uniformados es muy difícil controlar a través de requisas en las carreteras y caminos vecinales.

“Por Camilo Ponce Enríquez pasa la vía Panamericana, por lo tanto, es imposible controlar que no haya circulación, ya que es una vía interprovincial”, explicó el empresario.

En Camilo Ponce Enríquez se han registrado tres masacres durante el último mes en la zona minera; la más reciente fue el pasado martes, en la cual fallecieron cinco personas. Dos de ellas fueron decapitadas, y sus restos fueron abandonados en diferentes lugares de cantones de la vecina provincia de El Oro.

Mientras tanto, en Durán, provincia del Guayas, se ha observado mayor presencia militar, y el pasado miércoles se realizaron allanamientos como parte de un gran operativo para capturar a un líder de una organización criminal que se dedicaba a diferentes delitos y utilizaba equipos del gobierno local para el narcotráfico de drogas.

Sin embargo, sus moradores han señalado que solo ven a los uniformados cuando existe una intervención puntual, pero no de manera permanente ni tampoco durante los toques de queda instaurados.

¿Por qué es clave Los Ríos para las bandas criminales?

El jurista y analista en seguridad Víctor Males indicó que el toque de queda tiene su periodo de ascenso y también su declive. Considera que agotar a la población con la restricción genera un desgaste y no produce el efecto deseado para disminuir los crímenes.

“Considero que los grupos delincuenciales van asumiendo el control por etapas, es decir, que si en otra provincia no hay toque de queda, empiezan a desplazarse”, agregó, sugiriendo que se pueden incrementar los patrullajes sin la necesidad de un toque de queda.

Plantea que a los 13 cantones fluminenses se los debe incluir siempre en las medidas de seguridad. “Los Ríos es una provincia de tránsito, donde tenemos la Estatal-25, que se convierte en una espina de pescado por la cual los traficantes deben cruzar para llegar a otros destinos. Los Ríos es como un trofeo para la delincuencia, ya que acapara las vías de tránsito, y es por aquí donde deben cruzar los antisociales”, detalló.

Males es partidario de actuar con dureza contra la delincuencia, pero advierte que si no hay una confluencia objetiva entre los organismos de seguridad y las leyes, el esfuerzo es en vano.

Añadió que la ciudadanía no puede colaborar como informante clave porque no existen garantías de protección. Por ello, concluye que el toque de queda puede ser un arma de doble filo, ya que “una vez que el delincuente ve que no hay un trabajo coordinado, saldrá a cometer sus ilícitos, y ese es el desgaste que no se puede permitir”.

