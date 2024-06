Las muertes violentas se han incrementado en siete provincias del Ecuador

El bloque de Seguridad de Ecuador (conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas) informó recientemente desde Manabí se ha logrado una disminución del 16% de las muertes violentas en el país. Comparó lo ocurrido entre el 1 de enero al 17 de junio del 2024 y el mismo período del 2023.

En la cita no detallaron números que lo demuestren y apuntaron que una de las principales razones del resultado es la permanencia de la cúpula de seguridad en aquel territorio . Y como muestra, es que la ciudad portuaria de Manta tenía diez días sin homicidios intencionales.

Diario EXPRESO pidió a la Policía Nacional el detalle de los casos dados en el territorio nacional, desde el inicio del 2024 hasta la actualidad y su parangón con 2023. La entidad proporcionó estadísticas desde el 1 de enero hasta el pasado 3 de junio. Fecha en la que se dispuso por Decreto Ejecutivo el traslado de la comandancia militar y policial a la capital atunera del Ecuador: Manta.

El documento expone una disminución de 498 casos en el presente año versus lo ocurrido en el anterior. Significa que Ecuador tuvo 2.458 muertes violentas hasta hace dos semanas y en 2023 hubo 2.956.

Sin embargo, llama la atención que los posibles asesinatos aumentaron en otros territorios en donde la presencia militar y policial no es tan fuerte como en Guayas, que acumula 2.517 en los primeros meses de los dos últimos años.

La provincia de Los Ríos es el ejemplo más destacado, tuvo un incremento de 75 casos en medio de la disminución nacional que ponderan las autoridades. Y poniendo en contexto que el pasado 30 de abril, el presidente Daniel Noboa ordenó un nuevo estado de excepción de 60 días.

La medida debe finalizar el proximo 30 junio, según lo firmado en el Decreto Ejecutivo 250 . En el documento oficial se estipula que el régimen era para las provincias de: El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena por el "aumento de hostilidades" en los territorios.

Regresando al punto de las provincias con más muertes violentas, el segundo lugar lo ocupa la provincia ganadera del Ecuador (Manabí) con 58 hechos. Para las autoridades de seguridad, en Manabí sí se registran cambios desde su llegada, sostienen que el promedio de muertes violentas bajó de 17 casos a 8.

No obstante, la noche de este último 20 de junio, cinco personas fueron acribilladas en dos sectores de Portoviejo, capital manabita. La Policía Nacional dijo que no tenía mayor información porque la ciudadanía no ha proporcionado mayores detalles.

Y en tercer lugar va va Orellana, territorio amazónico y fronterizo del Ecuador con 29 homicidios intencionales. Antes no aparecía en el ranking sangriento del país. El año anterior tuvo apenas 17 casos.

El director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera Rhon, recomienda a las autoridades mantener la cautela y no celebrar todavía, porque desde 2019 en Ecuador hay una tendencia de picos de muertes violentas en los meses de julio y septiembre.

“Nosotros tenemos un análisis en donde encontramos que los comportamientos más violentos son en esos meses. Solo con la excepción del año anterior que fue en octubre. Y es muy probable que aquello vuelva a ocurrir si no se toman las medidas adecuadas”.

Rivera Rhon señala que existen factores relacionados para el aumento de los homicidios intencionales. Una variable posible es el incremento de exportaciones hacia países considerados claves por los grupos criminales. Su fin es traficar droga y que, en el caso de que no se concrete su negocio se evidencien ajustes de cuentas y se disparan las muertes violentas.

Las acciones versus los resultados de muertes violentas

Vigilancia

Para el experto en seguridad Pública y del Estado, Diego Pérez, existe una lógica de migración de la violencia. “Ellos trasladan sus acciones a otros lugares donde no hay vigilancia”, a pesar de que no cambien los puntos de salida de la droga al exterior.

Transparencia

“Las cifras son más o menos las mismas, y aún no se puede evaluar por completo porque faltan los meses en donde hay más casos o repuntes”, dijo Pérez y apuntó que se necesita evidenciar los resultados tangibles en vez mensajes en redes sociales.

Estrategia

Ecuador aún cuenta con una deficiencia de personal policial de al menos 25.000 agentes, Pérez recomienda que se diseñen mejores planes de seguridad que permitan garantizar el control de los territorios que no son tan violentos y alcanzar la seguridad máxima en ellos.

