“Hemos amalgamado nuestro movimiento; si alguien se va, tiene derecho”

Pese a haber sido parte de la actual Asamblea hasta septiembre, dice no ser parte de esa clase política tradicional de la que el ciudadano está cansado. Relaja las formas para dirigirse a los jóvenes en las redes sociales y promete bajar impuestos para generar más movimiento económico.

¿No abona en la apatía del ciudadano hacia la clase política esta proliferación de binomios?

Lo que pasa es que los ciudadanos están cansados de que les sigan mintiendo. Los políticos tradicionales lo quieren así y los ecuatorianos necesitan justamente una nueva forma de hacer política diciendo la verdad. Decir la verdad es decir lo que realmente se puede hacer y no engañar con promesas que no se pueden cumplir. Nosotros somos parte de la nueva generación, de esa generación que se cansó de más de lo mismo.

Pero si usted viene de la Asamblea. ¿Ahora no es parte de esa clase política tradicional?

Nosotros no hemos gobernado ni mucho menos. Yo lo que he tenido es un período en la Asamblea Nacional de tres años y medio hasta septiembre, cuando renuncié para emprender el camino presidencial, en el cual pude generar acciones contundentes para cumplir mi palabra. Ahí está la figura de los polos de desarrollo económico de la cual somos actores y que es una figura fundamental para generar empleos. Lamentablemente, este gobierno no le ha dado la importancia necesaria. No sé por qué... Ya no tiene rumbo o por lo político, pero esa figura lo que hace, a través de inversión nacional y extranjera, a cambio de firmar un contrato de inversión, es garantizar un número de empleos y generar años de exoneración de impuesto a la renta. Eso es lo que necesita y lo que requiere el país.

Contra la corrupción, hace falta una reforma estructural en educación. Necesitamos incorporar principios y valores de la familia como la honestidad, la transparencia y la decencia.

En una de las últimas votaciones de la Asamblea, la del juicio político contra María Paula Romo, su alterna votó por la destitución, pero el voto de SUMA estuvo dividido. Dos legisladores se abstuvieron. ¿Esto no contradice esa idea de renovar?

Para nada. Justamente Cristina López votó por la censura de la ministra, que había sido parte, al menos como responsable política, del famoso reparto de los hospitales que tanto daño le ha hecho al país. Lamentablemente, en estos últimos meses, hemos tenido dos tipos de pandemia: la pandemia de coronavirus y la otra pandemia, que se llama la fiebre del pillo sinvergüenza. Se robaron la plata de la Salud en medio de la peor pandemia que ha vivido el país.

Guillermo Celi durante la entrevista con EXPRESO.

Cuando SUMA optó por usted como candidato a la presidencia, hubo bajas en el movimiento, como la de Héctor Muñoz. ¿Imposible tener un candidato de consenso?

Bueno, cuando la gente quiere dar un paso al costado, tiene derecho a hacerlo. Pero nosotros hemos logrado amalgamar y fortalecer nuestro movimiento. Hemos renovado los cuadros y ha venido gente buena al movimiento. Es muy importante que se siga nutriendo de esa generación nueva que quiere una transformación positiva para el país.

Sí a la dolarización y sí a fortalecerla. La dolarización ha sido un gran elemento para salir de la pobreza y eso es lo que necesitamos seguir fortaleciendo.



Le hemos visto en videos de campaña de redes sociales dirigiéndose a los jóvenes con memes. ¿Es así como se llega a los jóvenes realmente?

Hay un lenguaje muy propio de los jóvenes. Yo tengo 44 años; tengo hijos de 25, 22 y 18. Me muevo en ese ambiente de mucha juventud, porque soy relativamente de esa misma generación y en ese sentido tenemos que comunicarnos de manera clara, de manera cristalina. Al joven le falta orientación. Todos los chicos quieren ir a la universidad a tomar las carreras liberales o tradicionales (arquitectura, derecho, economía, ingeniería), pero hay carreras intermedias, carreras técnicas y tecnológicas, que también son consideradas de tercer nivel y en dos o tres años adquieren los conocimientos y rápidamente pueden entrar a conseguir un empleo o a generar un emprendimiento. Y eso necesita el país. Esa es la forma de comunicarnos con la juventud directamente.

Usted habla de una pandemia de pillería y de renovar los rostros políticos. EXPRESO preguntó a todos los candidatos por el detalle de su historial patrimonial: su vivienda, vehículo, declaración de impuestos. Pero solo contestó uno y no fue usted. ¿No es fundamental la transparencia?

Qué raro. No tuve conocimiento. Todo lo que tengo está en Contraloría. El reporte fue entregado al inicio de mi labor y a la salida. Se lo puedo enviar sin ningún problema. Soy un hombre de clase media, soy profesional. Todos lo conocen.

Si Guillermo Celi llega a la presidencia, ¿cómo corregirá las arcas fiscales: subir impuestos o reducir el gasto público? Las dos opciones suponen un sacrificio al bolsillo.

Lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Yo voy a bajar el IVA al 8 % general y al turismo, el 5 %. Porque no existe demanda simplemente. Hay oferta, pero no hay demanda. La gente está muy complicada. Se ha incrementado lamentablemente la pobreza, se han perdido 700.000 puestos de empleo y se necesita bajar los impuestos al menos por un año.

La democracia tiene que tener recursos necesarios para fortalecerla. Destinar recursos similares en radio, prensa o televisión a las agrupaciones políticas permite equiparar la cancha.

Si bajan los impuestos, bajan los ingresos del Estado. ¿A qué va a renunciar en el gasto?

Es que hoy en día no está habiendo ingresos producto, precisamente, de que no hay consumo. Justamente si bajamos el IVA va a ir directamente a promover el consumo y, de esa manera, generar que haya ingresos para el Estado.

Pero ese efecto rebote no va a ser inmediato... ¿Cómo va a compensar la merma de ingresos?

Aquí hay dos cosas que son fundamentales: primero, nosotros, como binomio junto a Verónica Sevilla, le vamos a demostrar al mundo entero seriedad, honestidad y transparencia en nuestro negocio. Y vamos a requerir recursos. Un recurso que es importante, que lo ha adquirido tanto Colombia como Perú, es un crédito swap de los Estados Unidos. Pueden ser cerca de 6.500 millones de dólares para poder pasar el año 2021 y de esa manera ir adelante con este gran programa de reducción del IVA del 8 % en general y del 5 % para el turismo. Y de esa manera, reactivar la economía del país. Es la única forma, al menos por un año.