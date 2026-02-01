“Hay evidencias: niños son usados por crimen organizado Ecuador”: Francisco Cevallos

NO SUBIR El consultor habla sobre el proyecto de ley para prevenir y erradicar el reclutamiento de adolescentes

El miércoles 21 de enero del 2026, la vicepresidenta María José Pinto presentó en la Asamblea el Proyecto de ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes. En los últimos días de diciembre, ella afirmó que en Ecuador no está tipificado este delito. Aunque lo está y consta en dos artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP), los especialistas creen que es insuficiente frente al avance de este fenómeno.

- ¿En Ecuador ya se puede asegurar que existe reclutamiento a niños, niñas y adolescentes? Cevallos contesta: Existe pero no tenemos un dato oficial. Tampoco México. Colombia sí ha podido, gracias a una coalición de organizaciones de la sociedad civil que da seguimiento. Aquí necesitamos construir ese indicador, para establecer cuántos son reclutados.

Hay aproximaciones sobre grupo de delincuencia organizado, no sabemos cuántos niños, niñas y adolescentes forman parte de ellos; la propuesta crea ese sistema de alerta temprana, registro y seguimiento de casos, para dar el tratamiento adecuado, dice.

En los colegios, en especial públicos por ser masivos, profesores y rectores sospechan de que algunos de sus alumnos son parte de GDO, se le plantea al especialista. Responde: Hay evidencias: datos de aprehensiones y detenciones de adolescentes con armas de fuego y blancas versus los de adultos y jóvenes.

Datos de homicidios de niños y adolescentes en Ecuador en aumento

Además, datos de homicidios intencionales muestran que el grupo de 12 a 17 años es el más afectado. En el 2018, agresiones y homicidios fueron la décima causa por la que un niño o adolescente moría; para el 2022 fue la segunda causa de muerte y del 2023 en adelante es la primera. Más más chicos que mueren por homicidios que por suicidios, siniestros de tránsito o enfermedades.

- ¿Están en riesgo los niños en Ecuador, frente al avance de GDO?



- Miren también informa sobre desplazamiento. Hay grupos de familias ecuatorianas que se han cambiado de un territorio a otro, ante la amenaza de que sus hijos podrían ser reclutados por bandas. También hay datos de trata de personas y más indicadores que nos están diciendo que están siendo utilizados por el crimen organizado, sin profundizar en todas las noticias de delito y denuncias que se presentan en la Fiscalía.

- Hay quienes, incluso legisladores, que dicen que esos chicos no son 'angelitos' porque asesinan. ¿Qué les dicen?

- Es ilógico creer que un adolescente o un niño pueda tener acceso a armas de fuego. ¿Quién se las entrega? Siempre será un adulto, que los usa para portarlas. En muchos casos, las armas del crimen organizadas son de uso militar y policial. Son reclutados por las bandas criminales.

Sin embargo, si un adolescente ha cometido una infracción existe también la justicia restaurativa. El hecho de que sea víctima de reclutamiento no lo hace inocente de delitos, debe ser juzgado a través de sistemas especializados.

- En cuanto al delito, ¿el marco legal que existe no es suficiente?

- En el proyecto de ley definen el tema del uso y utilización de niños, niñas y adolescentes como una de las formas de vincularlos con el crimen organizado. Puede haber una captación más permanente, que tiene que ver con un adoctrinamiento para que formen parte de sus filas. Y, el uso y la utilización pueden ser eventuales, no permanentes, los pueden obligar a apoyar incluso en actividades no ilícitas.

Se normaliza la cultura de la narcoviolencia, el factor de éxito relacionado con chicas, chicos, autos, billetes... Francisco Cevallos Especialista Niñez

- ¿Ahora qué existe en la legislación sobre reclutamiento?

- Tres artículos en el Código Penal, uno asociado a castigar la trata de personas, otro al derecho humanitario internacional y uno más, a los grupos de delincuencia organizados. Todo respecto al reclutamiento en términos generales, con una sola forma de vinculación.

- En la propuesta leo que se enfocan en la prevención, en protocolos de actuación e incluso para identificar casos de chicos reclutados en los planteles, como los DECE deben ubicar casos de bullying.

- Colombia es el país que más institucionalizado este tema. Pero, la violencia era rural y los niños eran secuestrados y llevados a campamentos. En Ecuador tenemos un problema urbano. Es importante que se trabaje en prevención y en un sistema de protección para los reclutados, para desvincularlos.

- ¿Qué le parece la propuesta de penas? Se habla de 19 a 22 años para reclutadores.

- Es un reto para el sistema de justicia ya que tiene que desarrollar mecanismos para identificar y sancionar. Ahora sancionamos el delito que pueden cometer, la infracción penal cometida por el adolescente y no la estructura detrás, por la que han sido amenazados o reciben regalos para cometerlos.

- ¿Tenemos sancionados para reclutar a menores de edad?

- Hay 32 casos de reclutamiento en proceso, para adultos e incluso un adolescente, todavía no hay una sentencia de lo que conozco.

- ¿El reto es para el Estado, para el sistema educativo, porque ahora se le pasan casos de violencia que ya son graves?

- Es necesario construir sistemas integrales de protección, sin duda alguna debe trabajar Inteligencia Policial, que tiene información sobre territorios propensos. el Ministerio del Interior los tiene. En el proyecto se habla de programas de deportes y arte cultura.

Los niños y adolescentes que dejan de ir a la escuela son propensos al reclutamiento, pero también hay que hacerlo de forma coordinada, se requiere de educación y salud, hay que cambiar condiciones estructurales que llevan a vincularse al crimen organizado.

- ¿Qué información hay sobre las provincias en donde se concentraría el reclutamiento?

- Los homicidios intencionales en el 2014, por dar un dato, seis provincias concentraban las dos terceras partes con el 66% de los casos. En este momento, se concentran el 90 % de los homicidios totales de niños, niñas y adolescentes, Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El Oro y Pichincha. Significa que hay territorios más vulnerables y dentro de ellas, barrios. Hay una lógica adulta que se debe enfrentar, desde todos los ángulos. Sin duda el sistema educativo debe aprender a identificar el reclutamiento porque ya estamos con este problema en los planteles.

- ¿En la ley se debería garantizar el compromiso de inversión del Gobierno, ya que en los últimos dos años, presupuestos de Educación y Salud han sufrido recortes?

- Las leyes no pueden establecer preasignaciones, además de las de salud y educación, por lo tanto no podría establecer montos. Pero si el presidente, a través de un decreto dijo que combatir y erradicar el reclutamiento, uso y utilización de niños y adolescentes es una prioridad nacional. Hay que destinarle recursos.

¿Quién es Francisco Cevallos Tejada?

Francisco Cevallos Tejada es consultor en temas de niñez y adolescencia. Fue Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII). Exviceministro de Gestión Educativa en el Ministerio de Educación. Ex subsecretario de Desarrollo Infantil del MIES. Ha trabajado con la Fundación Childfund.

El 2025 cerró como el año con más homicidios intencionales y más muertes de niños, niñas y adolescentes. Francisco Cevallos Tejada/ consultor niñez y adolescencia

