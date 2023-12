Hay que emprender, innovando y con ganas ¿Cómo hacerlo?

En el país hay múltiples negocios, entre ellos los de comida. Muchos pueden durar poco. Otros ya tienen tiempo. Pero el miedo a sumar al número de los del primer grupo es lo que a varias personas los detiene al momento de lanzar su propia firma.

Pero hay que correr el riesgo y no solo eso, sino que también hay que perder el miedo a emprender, a invertir y a endeudarse, opina José Ferretti, propietario de Akai Sushi Bar. “Hay que perder el miedo al buen endeudamiento porque este nos lleva a tener activos y a su vez, rentabilidad”. Por lo tanto, no debe pensar en que está malgastando el dinero, sino todo lo contrario.

Él empezó con este sueño hace 22 años y ahora ya está consolidado. En Guayaquil tiene siete locales. A EXPRESO le comparte sus claves para levantar un negocio, y aunque nada asegura el éxito, siempre es bueno conocer lo que a otros les ha funcionado.

La clave, dice, que hay que enamorarse del proyecto y este debe fundamentarse en la inversión, en un estudio de mercado y en tener claro a qué grupo económico se quiere dirigir porque dependiendo de eso se escoge el sector y la zona donde levantará su proyecto. Para esto recomienda que analice bien su nicho de mercado para que detecte lo que no se ofrece allí. Luego ofrezca su producto a sus amigos para conocer si a ellos les gusta o no la propuesta, el objetivo es evaluar si ellos lo consumirían; esto, antes de que usted haga la inversión.

También debe tener en consideración el espacio y la comodidad del cliente, por lo que debe analizar si el lugar tiene o no espacios para estacionar autos, si brinda seguridad y comodidad.

De allí determinar: a dónde tiene que llegar, cuánto debe vender, cuántos empleados debe contratar, cuánto le debe costar la renta... Estos números son necesarios para que pueda emprender y evaluar la evolución de este, así como para hacer los correctivos necesarios. “Esto debe estar bien claro para que el proyecto funcione” porque tiene que conocer cuál será el punto de equilibrio del negocio.

LOCACIONES Los centros comerciales también son un buen sitio para iniciar su negocio o expandirse; el pensamiento es que todos quieran consumir su producto.

Con esa información, lo siguiente es lanzarse al mercado, sin miedo. La seguridad de que lo que va a hacer y el éxito radican en innovar, en hacer cosas distintas a lo que los demás hacen; de esta forma se va a diferenciar del resto, aunque luego otros le copien.

En el ruedo se va aprendiendo y moldeando el negocio, por eso debe perseverar constantemente, ya que en la curva de aprendizaje está “lo más bonito de todo esto”, aunque haya semanas malas, siempre habrá las buenas también. Es eso lo que lo convertirá en un buen emprendedor, califica Ferretti.

Ahora, si crees que un día te vas a sentir satisfecho con lo que ha hecho, no será así, comenta, ya que “el verdadero emprendedor no se sienta y se dice que está satisfecho; el que diga lo contrario dice mentiras o no es emprendedor, siempre se quiere más”, por eso debe estar constantemente innovando, para ser mejor que la competencia y mejorar, a su vez, lo que ya tiene porque el camino es largo y no tiene término.

Saber cocinar o no, si busca levantar un negocio de comidas, no es fundamental, sino rodearse de personas que lo hagan mejor que usted, de lo contrario, podría ser un error lamentable.

REINVENTAR LAS PROPUESTAS

No se debe dejar en segundo plano la decoración del lugar. El ambiente que le proporcione al cliente será fundamental para que este se sienta cómodo y guste permanecer y volver a él. Si “está turro” no irán. La decoración llama, atrae e invita que el comensal pase, ya que lo visual atrae. Además, esta no debe ser perenne.

Desde la pandemia todo ha cambiado y con ello, el servicio, ahora es más digital. El menú ya no se estila en que sea presentado en cartilla, ahora es en un monitor led; también la gente está pidiendo a través de las plataformas digitales.

Estos servicios que el cliente prefiere usar o que gustaría que su local de comidas le ofreciera deben ser tomados en cuenta, aunque le signifique que deba invertir también en esto. Al final, se expandirán otros canales.

