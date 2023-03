En estos días tiene una agenda copada, tanto por temas relacionados con la transición para asumir el cargo como con las actividades de su organización política. Atiende una entrevista con EXPRESO en Guayaquil tras una reunión con un exfuncionario del gobierno de Rafael Correa.

La seguridad no es competencia directa del Municipio, pero es la principal preocupación ciudadana y la situación en Babahoyo es grave. ¿Cuál es su propuesta ante ello?

Sí, ya la situación de Babahoyo es preocupante. Hoy (martes) creo que hubo uno o dos sicariatos más. Hay robos a toda hora, microtráfico. Planteamos desde la campaña un convenio con el ECU-911 para incrementar el número de cámaras y el personal de vigilancia; trabajar con el Cuerpo de Bomberos, con la Policía Nacional, para mejorar el tiempo de respuesta. Muchas veces eres víctima de un asalto o alguien está herido y la policía o la ambulancia llegan una hora después por falta de recursos, de capacitación. Entonces, como usted dice, no es una competencia exclusiva del Municipio, pero vamos a hacer todos los convenios al alcance para mejorar la vigilancia y el tiempo de respuesta.

El ciudadano se siente desamparado ante la inseguridad. ¿Aparte de las cámaras, qué puede hacer el Municipio, por ejemplo, para acompañarlo en las denuncias?

Bueno, lo más triste es que muchos ciudadanos no denuncian por temor a represalias. Entonces ahí, con las cámaras, vamos a tener las pruebas que necesitamos para actuar de oficio. No podemos dejar a la ciudad en manos de la delincuencia y las autoridades de brazos cruzados. Además, ante la falta de presencia policial, porque no hay patrullajes por detalles, por combustible, por llantas, vamos a tener un convenio con la Policía para reparar el vehículo, entregarles vehículos si es necesario, con el combustible y el mantenimiento, para que se haga el patrullaje, porque de todos modos este garantiza que el ciudadano no esté solo.

Algo que sí es competencia directa del Municipio, y que es sorprendente porque Babahoyo está rodeada de ríos, es la falta de agua potable.

Desde que tengo uso de razón muchos candidatos lo han ofrecido. En algún momento llegamos a tener agua de calidad, pero ahora hay pozos que han estado generando agua con exceso de hierro, manganeso y otros minerales pesados que se van sedimentando en las tuberías, se van formando incrustaciones y después, con la variante de presión, se desprenden y es la causa del sarro que tienes cuando abres la llave.

¿Cuál es la solución?

La solución es colocar filtros con desarenadores en ciertos pozos; y en otra parte, en la más grande que es la planta del Salto, contratar los estudios para una planta potabilizadora nueva. El agua que se distribuye en la zona urbana no se extrae de una sola fuente, hay un campo de pozos en La Chorrera y otros cuatro ubicados en diferentes puntos de la ciudad. En la zona rural todos los sistemas tienen problemas también, las tuberías están viejas, los tanques están sucios, están dañados. Es un problema grave y vamos a entrar desde el primer día a trabajar en la solución.

¿Una solución que ustedes cuánto estiman que costará?

No tenemos un valor exacto porque no hemos iniciado los estudios, y los anteriores son con precios que ya no están vigentes. Debe ser de 15 a 20 millones de dólares. No se lo alcanzará a hacer en cuatro años, pero el inicio lo van a ver.

Hay un problema adicional. EXPRESO publicó hace unos años un artículo sobre la contaminación de los ríos de Babahoyo, por las aguas servidas que se descargan de forma directa y por los pesticidas que usan en las plantaciones.

Hay que hacer un control de la mano con el Ministerio de Ambiente. Entidades como el camal municipal están botando los desechos directamente al río. La planta de tratamiento no está funcionando al 100 %, pero también hay fábricas, industrias y bananeras que están vertiendo directamente el agua sin tratar. Vamos a controlar, a endurecer las sanciones, para que dejen esas malas prácticas. Y tratar de reparar el daño causado con limpiezas y brigadas. Desde hace años no hay control.

En su oferta electoral hay un hospital infantil. ¿Cómo lo hará? ¿Cuánto costará?

Hay que gestionar. Nosotros tenemos un terreno para la construcción del nuevo Hospital Martín Icaza del Ministerio de Salud. Y el actual se lo remodelaría como maternidad y hospital de niños. (...) No tengo idea de cuánto costaría, no creo que cueste más de un millón de dólares. Pero ese proyecto sí va a quedar concluido.