A tres meses de sentarse en el Sillón de Olmedo, el alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, desvela un panorama calamitoso en la ciudad, derivado por la “grave” situación financiera que supuestamente atraviesa el Municipio; con deudas que, entre otras cosas, podrían dejar sin el servicio de recolección de basura a la urbe.

Una situación que nadie quiere, pues sería retroceder 31 años a una época en que el Puerto Principal vivió entre cerros de basura, insalubridad y desorden.

Fue a partir de agosto de 1992, en que comenzó el cambio con el llamado ‘modelo exitoso’ que emprendió León Febres Cordero, quien fue elegido en ese entonces alcalde de Guayaquil, en representación del Partido Social Cristiano (PSC), y que siguió Jaime Nebot durante 18 años al frente de la Alcaldía, seguido de Cynthia Viteri, cuya administración fue criticada por las obras públicas inconclusas, la falta de atención a las áreas verdes, entre otras cosas que la llevaron a perder la reelección que buscaba.

Durante un recorrido en la ciudad, se pudo observar sectores llenos de basura y donde existe insalubridad por la presencia de ratas. Miguel Canales Leon

En su primera rueda de prensa como alcalde electo, Álvarez desveló los problemas que tiene el Municipio casa adentro. Como ejemplo, mencionó dos facturas de Urvaseo que no han sido canceladas, dentro de una deuda superior a los 9 millones de dólares. “Dos facturas de Urvaseo, de diciembre y enero que no se les ha podido pagar”, aseguró el alcalde electo.

El 20 de agosto de 2019, Viteri anunció el contrato que el Municipio firmó con la empresa Urvaseo, por la prestación de servicios públicos de recolección, barrido y limpieza de vías públicas y transporte de desechos sólidos no peligrosos de Guayaquil por USD 402’072.439 de contrato, 17 millones menos que el valor que propuso la otra compañía que participó, según dijo. Fue la Comisión Técnica Municipal quien adjudicó al consorcio Urvaseo, conformado por las compañías Valango y Urbaser; por siete años de servicio.

Según explicó en ese entonces la alcaldesa, Urvaseo cobraría $ 35,34 por tonelada métrica de desperdicio, lo que significó 17 centavos más de lo que se pagaba a la concesionaria Puerto Limpio, que era de 35,17 por tonelada métrica.

Además, advirtió que aumentaba la cantidad de vehículos y las frecuencias, con un menor tiempo en la recolección, “por eso se adjudicó el contrato a quien ofertó las mejores condiciones y al mejor precio”, dijo en ese entonces Viteri.

Álvarez indicó que en las próximas horas dará a conocer quiénes forman su equipo interdisciplinario. Que el oficio con los nombres ya lo tiene el Cabildo, indicó. Miguel Canales Leon

EXPRESO solicitó tanto al Municipio de Guayaquil como a Urvaseo su postura con respecto a lo denunciado por Álvarez, pero hasta el cierre de esta edición no se pronunciaron, como tampoco lo han hecho a través de sus redes sociales.

Y es que a decir del alcalde electo, es tan grave lo que pasa en el Municipio que, hasta hace una semana, en la caja municipal no había más de tres millones de dólares. Una realidad económica financiera preocupante que lo llevó, a través de un oficio, solicitar al vicealcalde Josué Sánchez, quien preside la mesa de transición, que toda la información de la administración actual sea entregada.

“Lo único que le he pedido es que le pida a sus directores y mandos medios que no oculten ninguna información, porque todo va a salir a la luz a corto o mediano plazo. Ya hay directores y gente que trabaja en el Municipio que se han comunicado con nosotros y nos han entregado información grave, que nos hace ver que todo lo que conocíamos en campaña no es tan grande como lo que está pasando internamente en la institución”, explicó.