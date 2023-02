Ciudadela Bolivariana: Entre hojas secas y grietas, el parque se marchita

¿Usted sabía que la ciudadela Bolivariana fue llamada así luego de haber sido la ‘villa olímpica para los Juegos Bolivarianos de 1965?

Pero, ¿qué dirían los atletas internacionales si supieran que, 58 años después, el mismo lugar que fue su hogar por varios días ahora está en descuidad? ¡Ya estarían iracundos!

Y tal vez hasta con justa razón, pues el parque del sector, su principal atractivo, genera vergüenza. Hojas secas por todas partes, desperdicios regados y desorden es lo que abunda en ese espacio que de verde no tiene nada.

Xavier Rivadeneira, morador del sector, no está nada contento con lo que le toca ver en el parque y refuta la idea de que esto sea verde porque muchas plantas ya están más secas que el mismísimo desierto. “Aquí hacen bailoterapia en las tardes y nosotros, para que puedan hacer ejercicios con tranquilidad, venimos a barrer las hojas que están en el piso”, comenta Xavier.

Él también añade que, hace aproximadamente un mes, una rama bastante grande (tanto que parecía un árbol) cayó en el límite del parque y “por suerte, no pasaba nadie ni había ningún carro”. Sin embargo, esta todavía no ha sido retirada y preocupa a la comunidad: cualquiera que circule por allí se podría lastimar.

El parque es bonito. Es cómodo y grande. Lo malo es la basura que se ve allí y lo desarreglado que está.

Sixto Santillán, morador



Por otro lado, la imagen de los tachos de basura repletos de restos de comida y de latas de cerveza se repite al igual que en el parque de Puerto Liza.

Estos no han sido desocupados en más de un mes. Xavier afirma que esa fue la ‘gota’ que les colmó la paciencia y pidieron ayuda al Municipio a través de un conocido. Él dice que la ayuda llegó; no obstante, fue momentánea e incompleta. “Dejaron amontonada la basura”.

Ante esta problemática que aqueja a los moradores de la zona, EXPRESO consultó con Urvaseo sobre ¿por qué no se da la recolección de estos desechos por parte de esta entidad? A lo que Stefanie Camacho vocera de Urvaseo detalló que la jurisdicción de dar este mantenimiento a los parques recae sobre el Municipio.

"Nosotros nos encargamos de recolectar los desechos domiciliarios", comenta la vocera, sin embargo, añade que el personal de Urvaseo puede ser asignado a recolectar la basura que se encuentra en el parque si el Municipio los deriva a dar este mantenimiento.

Agrega que para el caso de la rama que se desprendió, esta debe ser fragmentada para que se la pueda llevar los camiones de basura.

Los tachos de basura no han sido desocupados desde hace más de un mes. Alex Lima

Sixto Santillán, otro vecino, comenta que llegan “chicos de otras partes a consumir marihuana y nadie les puede decir nada”.

Y no son los únicos problemas. Según los moradores, una alcantarilla que está dentro del parque es el único desfogue para la calle Bombona, continua al parque, y esta, por la gran cantidad de hojas que se han acumulado allí, está tapada. “Ahorita solo esperamos que no llueva duro porque si no esa vía se hace una laguna”, dice Xavier.

Un morador más aprovecha para desahogar todo. Geovanny Ibarvo, en cambio, siente la molestia también en el camino que lo conduce al parque. En la acera de una cuadra previa "parece que un terremoto ha pasado hace poco porque está reventada", dice Ibarvo a su parecer. “Aquí pasan las personas y algunas tienen problemas de movilidad. ¿Cómo pueden caminar así?”, cuestiona y añaden que no saben en qué terminará el mantenimiento del lugar de esparcimiento porque ya habrá cambio de administración. “Si hace un tiempo nos dijeron que recién están atendiendo los pedidos de 2022, ahora, ¿cuándo será que atienden los de 2023?”.