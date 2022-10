En una entrevista con un presidente Lasso renuente a los cuestionamientos, el primer mandatario se refirió a las críticas a su gestión en temas como la inseguridad, sus relaciones políticas, la obra pública, la inversión social y demás ámbitos. Señaló que su Gobierno está trabajando en las soluciones estructurales que necesita el país.

Guillermo Lasso le pide a Carlos Vera que se disculpe públicamente con su sonidista Leer más

Ante las críticas hacia su credibilidad por la inconclusa desviación de los generales Fredy Goyes y Giovanni Ponce tras el asesinato de María Belén Bernal, el mandatario dijo que "he rectificado", sin dar mayores detalles. Asimismo, el presidente Lasso anunció que la Secretaría de Derechos Humanos se convertirá en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

Asimismo, sobre la consulta popular y las nuevas preguntas a la propuesta del Gobierno, el mandatario indicó que no puede adelantar criterios porque están analizando el banco de preguntas. Sin embargo, el 12 de octubre de 2022, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, adelantó que las más opcionada es consultar sobre la elección de legisladores en segunda vuelta.

SEGURIDAD

En declaraciones dadas al comunicador Carlos Vera, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se refirió al Plan de Seguridad y Paz, que días atrás mostró en una entrevista previa, e indicó que el documento define al narcotráfico y al crimen organizado como el principal enemigo del Estado. Sobre la reserva del plan, el mandatario anunció que se hará una "resumen ejecutivo" para distribuirlo en todo el país.

"(La ejecución del plan) implica una inversión de $5 mil millones. El Ecuador no tiene que asumirla en su totalidad", continuó el mandatario y destacó que, en varias ocasiones, ha conversado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para la cooperación binacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado porque "el plan también quiere proteger a los niños de Estados Unidos".

Además, sobre la situación carcelaria y la violencia en las calles, Lasso se refirió a que es una respuesta a la incautación de droga y destacó que "la situación fuera más grave si no se hacen este tipo de operaciones. Estamos en una etapa de contención". También se ratificó que, con los resultados del censo penitenciario, se indultará a los reos que estén presos por delitos menores y "no hayan causado daño a la vida de nadie".

El Gobierno analiza quitar el subsidio de combustible a camaroneras y atuneras, "con cuidado y tino" Leer más

Sobre el equipamiento a la Policía Nacional, el mandatario indicó que con $13 millones destinados a Guayaquil, se ha adquirido 120 vehículos nuevos, entre patrulleros y buses, y que el 23 de octubre de 2022 recibirá 400 motos. Además, recordó que el 14 de octubre de 2022 se gradúan 1.800 policías y que para finales de octubre se integran 9.000 estudiantes a la Policía Nacional. También indicó que los más experimentados serán destinados para las zonas más "calientes" del país.

También señaló que el Gobierno está analizando derogar el decreto 749, de abril de 2012, con el que se prohibió el porte de armas para civiles. Indicó que ha conversado con representantes de actividades productivas para "darle derecho a que una familia de un agricultor se pueda defender". Sin embargo, destacó que no tiene definiciones aún.

ASAMBLEA NACIONAL

Sobre su relación con el Legislativo, el mandatario indicó que ha tendió cinco victorias a los intentos de captar la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de Participación y que "hasta ahora" tampoco lo han conseguido con la Judicatura.

Añadir preguntas pone en apuros la consulta popular Leer más

Asimismo, indicó que los funcionarios que lo informaron sobre las presuntas exigencias de legisladores de Pachakutik a cambio de votos ya no trabajan en el Gobierno porque nunca entregaron las pruebas prometidas. A pesar de ello, el mandatario indicó que "no me precipité" y que el tema ya no tiene relevancia en un país con otro tipo de carencias.

Lasso también dijo que tiene que "ver para creer" el apoyo pregonado por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, sobre el nuevo proyecto de Ley de Inversiones trabajado en mesas técnicas con el Legislativo. Indicó que, desde el Parlamento, le han dicho que hay el 80% de los votos para aprobar esta iniciativa que, según Lasso, en su gran mayoría mantiene el texto que fue presentado meses atrás por el Ejecutivo.