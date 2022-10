Durante una entrevista en el mismo espacio del periodista Carlos Vera, el presidente Guillermo Lasso lo increpó durante una de sus preguntas luego de que aceptara haberse equivocado en varias decisiones tomadas durante su Gobierno. El mandatario contestó: “Por supuesto que sí, como por ejemplo espero que usted reconozca que se equivocó con Alonso”.

Alonso Lara, el sonidista de Carlos Vera, renunció después de los insultos Leer más

Luego de la respuesta de Lasso, el comunicador aseguró que había ofrecido sus disculpas en el programa: "Sí, me equivoqué y me disculpé en ese rato".

El presidente finalizó señalando que Vera es un referente para el público y que lo sucedido "es un mal ejemplo en un ambiente de violencia del país ver a un referente como usted maltratando a un colaborador como lo hizo”.

El comentario surge luego que el periodista se viralizara en redes sociales por la forma de reaccionar ante su enojo con el sonidista Alonso Lara en su programa que se trasmite en YouTube.

“Alonso, despiértate... Ya basta de hue... en el programa. Si me ponen a mí, me tienen que abrir el audio a mí. ¡Qué carajo se creen ustedes! Vengo a trabajar el fin de semana para que la cag.... No me j.... Debo hablar así, disculpen, señores. Por eso ya no estoy en la televisión convencional, gracias a Dios” fueron sus palabras.

El sonidista anunció en sus redes sociales que renunció al programa luego de recibir dichos insultos contra él.