Alonso Lara es un DJ que tiene más de una década laborando en medios radiales. Actualmente se desempeña como sonidista en radios La Otra y en Élite, quien cobró notoriedad este martes 12 de octubre, cuando en Twitter se volvió tendencia Carlos Vera por el video donde insulta fuertemente al sonidista.

"Ese momento sentí unas ganas de llorar increíbles. Como varón lo reconozco. Aguanté lo que más pude", reconoce Lara.

Además, indica que sintió mucha impotencia. El desagradable incidente sucedió el domingo 9 de octubre, en la noche, en plena transmisión del programa de opinión y entrevistas de Carlos Vera.

"Mi decisión fue renunciar. No podía seguir ahí. Yo trabajó más de diez años en dos medios de comunicación, en los que soy DJ y operador de sonido".

Carlos Vera se encontraba realizando una entrevista cuando se percató que no tenía audio.

"Tú, Alonso, despierta te ch... ok? Ya basta de hue... en el programa ¡Basta de hue.. en el programa! Ok? Basta. Si me ponen a mi, me tienen que abrir el audio a mi. ¿Qué carajos se creen ustedes? ¿Vengo a trabajar en fin de semana para que la caguen? ¡No me jod...! Yo voy a hablar así, disculpen señores. Por eso ya no estoy en la televisión convencional, gracias a Dios".

Al respecto, Vera argumenta que había sucedido tres veces seguidas el mismo error. "No solo es para putear, sino para sacarlo ipso facto".