El Gobierno mantiene su postura de que el subsidio a los combustibles debe ser focalizado, pues debe llegar solo a los que realmente lo necesitan. Según el presidente de la República, Guillermo Lasso, esta ayuda económica no puede ir a narcos ni a los sectores más ricos.

"Quiero invitar a una reflexión colectiva sobre el gasto del subsidio de combustible, de 4.100 millones de dólares, que es un subsidio indiscriminado, lo reciben los contrabandistas, los narcotraficantes y los rico también", manifestó Lasso.

Explicó que 4.100 millones de dólares, lo destinado a este subsidio, equivale a dos veces el déficit fiscal, y no es apropiado que lo reciban personas que no lo necesitan, "y aquellos que sí deben recibirlo no lo reciben".

Las declaraciones las dio durante una entrevista con el periodista Carlos Vera, en la noche de este 12 de octubre de 2022. Ante el cuestionamiento de Vera, de si las camaroneras ( hoy en día con ventas récords) o las empresas atuneras, deben seguir recibiendo este subsidio, Lasso reiteró que esta ayuda deberá focalizarse.

"Éticamente ese subsidio no lo deben recibir los ricos, porque ese subsidio es para los pobres", respondió Lasso.

Vera repreguntó si lo hará, Lasso dijo que sí, "pero lo vamos a hacer con cuidado y tino". Los camaroneros tienen una alternativa, añadió, el tendido eléctrico para cambiar la fuente de energía de combustible fósil a electricidad, que Ecuador lo tiene en abundancia y que es mucho más barato que usar el diésel", puntualizó el presidente.