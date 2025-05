Guillermo Lasso a sus denunciantes en el caso Flopec: "¿Con qué cara ven al país?"

Una denuncia que nunca debió prosperar. El expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso reaccionó este 18 de mayo de 2025 al archivo de la investigación en su contra por presunto peculado y delincuencia organizada en el llamado caso Flopec.

Luego de que la Fiscalía General del Estado lo solicitara, la jueza nacional Daniella Camacho decidió archivar la investigación contra Lasso y otras seis personas más, entre ellas su cuñado Danilo Carrera, al considerar que no hay elementos para determinar el cometimiento del delito, además de haberse excedido el plazo previsto en la ley de la investigación previa.

En ese sentido, varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Lasso y el propio exmandatario celebraron el archivo de la investigación que arrancó por una denuncia de la entonces asambleísta de Pachakutik y ahora del correísmo, Mireya Pazmiño, y cuestionaron que la misma haya avanzando, incluso derivando en un juicio político que terminó en muerte cruzada y con elecciones anticipadas.

"Todo fue un show político", dice Guillermo Lasso ante archivo del caso Flopec

A través de un mensaje, el expresidente Guillermo Lasso reaccionó al archivo de su investigación previa por presunto peculado señalando la justicia ha determinado que no ha cometido ningún delito y que todo se trató de una operación política y mediática.

"Todo fue un show político acompañado de una farsa mediática al servicio de intereses delictivos presentes en aquella asamblea nacional", comentó Lasso y señaló directamente a los asambleístas Viviana Veloz Pedro Zapata, Mireya Pazmiño, Rodrigo Fajardo y Esteban Torres, "con el apoyo de fuerzas políticas y delincuenciales", los autores de dicha operación en su contra. Actualmente, Veloz, Pazmiño y Torres son legisladores electos para el periodo 2025 - 2029.

Lasso también cuestionó el origen de la investigación, derivada de la denuncia de Pazmiño: "Me acusaron de un delito que no existe: peculado por omisión. Por un contrato firmado tres años antes de que fuera presidente. Dijeron que la Contraloría me responsabilizó, cuando nunca lo hizo. Que un familiar mío estaba involucrado en un audio, cuando resulta que la voz del audio le correspondía a otra persona. Se aferraron a narrativas políticas construidas con mentiras, no con pruebas".

Guillermo Lasso arremete contra los jueces de la Corte Constitucional

Aunque señala a su denunciante y los asambleístas como responsables de la investigación iniciada en su contra, el expresidente Guillermo Lasso también posa parte de la responsabilidad a los jueces de la Corte Constitucional que, en su momento, dieron paso a su enjuiciamiento político.

"Seis jueces de la Corte Constitucional—Alí Lozada, Richard Ortiz, Daniela Salazar, Karla Andrade, Joel Escudero y Alejandra Cárdenas—pudieron detener este ataque a la institucionalidad democrática, pero prefirieron admitir a trámite un juicio político lleno de hechos falsos. Ni siquiera abrieron el expediente. Prefirieron lavarse las manos y mirar a otro lado, llevando al país al borde del abismo", comentó el expresidente.

Pese a que algunos de los jueces y asambleístas que dieron luz verde y auparon el juicio político en su contra ya no están en sus instituciones, Lasso igual les dejó un mensaje: "Les digo: ¿con qué cara ven al país? ¿Cómo pondrán una mala nota a un estudiante, después de haber dado paso a un juicio político sin abrir el expediente? ¿Cómo podrán hablar de democracia, después de haberla puesto en riesgo?".

"Es momento de seguir con una profunda reforma política": mensaje final de Lasso

El expresidente Lasso terminó su reacción al archivo de la investigación en su contra señalando que "hoy más que nunca seguiré caminando libremente por Ecuador y el mundo, con la tranquilidad de haber disuelto constitucionalmente a esa asamblea nacional plagada de corruptos al servicio del narco tráfico y el crimen organizado...".

También sostuvo que parte de la operación en su contra se debió por "haber recuperado fondos robados a la ISSPOL, de haber impulsado la extradición, fortalecido la seguridad y de haber propuesto reformas que hoy otros aprueban, aunque a nosotros nos las negaron".

Asimismo, con el inicio de una nueva Asamblea y el pronto arranque del nuevo periodo del presidente Daniel Noboa, el ex primer mandatario señala que "es momento de seguir con una profunda reforma política. Porque los que intentaron tomarse el poder, tarde o temprano, lo volverán a intentar".

