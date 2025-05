Archivan investigación por presunto peculado contra Lasso: Estas son las razones

Dos años después de que Guillermo Lasso haya sido señalado de presunto peculado y delincuencia organizada en el llamado caso Flopec, la Corte Nacional de Justicia resolvió archivar la investigación previa en contra del expresidente ecuatoriano.

En abril de 2023, la entonces asambleísta de Pachakutik y ahora correísta, Mireya Pazmiño, inició el caso con la presentación de una denuncia en contra de Guillermo Lasso; su cuñado, Danilo Carrera; y los exfuncionarios Hernán Luque, Johnny Estupiñán, Oswaldo Rosero, Cristian Panchi e Iván Correa.

Pazmiño fundamentó su denuncia en la suscripción de un contrato de transporte petrolero entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio internacional Amazonas Tanker Pool que habría ocasionado un perjuicio millonario para el país.

Danilo Carrera, cuñado del expresidente Lasso, también estuvo entre los denunciados. Aunque se archivó la investigación en su contra, ha sido sentenciado por el caso Encuentro. BOLÍVAR PARRA

No se ha demostrado que Lasso haya cometido un delito, señala jueza

No obstante, dos años después de la denuncia, acogiendo el pedido de la Fiscalía General del Estado, la jueza nacional Daniella Camacho resolvió el archivo definitivo de la investigación contra Lasso, su cuñado y los exfuncionarios de su gobierno.

En su análisis, la jueza señaló que tanto las actuaciones de Lasso como del resto de los señalados "estarían dentro del marco de las funciones y atribuciones que la Constitución y que las leyes les facultan; y, en consecuencia no se advierten elementos de convicción que puedan establecer cómo es la forma en la que, por el desempeño de dichas funciones, se apropien, distraigan, dispongan u obtengan un beneficio a favor propio o de terceros, o que se genere un detrimento al Estado".

Asimismo, respecto al presunto delito de delincuencia organizada, la magistrada nacional sostiene que no consta ningún tipo de documento, conversación, acuerdos o alianzas entre las personas denunciadas; tanto es así, que de los elementos de convicción no se especifica que personas serían las encargadas de liderar la supuesta organización delictiva, o quienes participaron en la misma.

Guillermo Lasso durante su discurso de defensa ante el juicio político que llevó en su contra la Asamblea Nacional, en mayo de 2023. Archivo Expreso

La investigación contra Lasso ya excedió los plazo previstos en la ley

Por otro lado, la jueza Daniella Camacho también explicó que el archivo de la investigación contra Guillermo Lasso por presunto peculado y delincuencia organizada correspondía por haberse excedido los tiempos previstos en Código Integral Penal.

En ese sentido, la magistrada recordó que la denuncia fue presentada el 27 de abril de 2023 y que, hasta el 16 de mayo de 2025, ya han transcurrido más de tres años, "resultando en exceso el plazo legal para la indagación previa, sin que exista elemento alguno para deducir una imputación".

Sumado a los elementos de fondo, la jueza Camacho señaló que la petición de archivo de la Fiscalía General del Estado reúnen las exigencias legales para declarar el archivo definitivo de la denuncia. Sin embargo, también analizó si se trató de un proceso iniciado de forma temeraria y/o maliciosa.

Pazmiño presentó la denuncia contra Lasso, en abril de 2023. Archivo/ Expreso

La denuncia de Mireya Pazmiño no fue temerario ni maliciosa

En ese sentido, la jueza Daniella Camacho señaló que la denuncia de la entonces asambleísta de Pachakutik y ahora del correísmo, Mireya Pazmiño, no fue presentada de forma temeraria y/o maliciosa.

"Se evidencia que la denuncia presentada por la señora Mireya Katerine Pazmiño Arregui, es reflejo de su inconformidad con el desempeño de las funciones del entonces Presidente de la República, y con respecto del manejo de la Empresa Pública FLOPEC EP; evidenciando que la misma NO ha sido imprudente o deliberada y NO excede de sus legítimos derechos. Por lo tanto, NO existen motivos para considerar que se ha configurado la malicia o temeridad de la denuncia", analizó Camacho.

La jueza incluso recuerda que Guillermo Lasso, al haber ostentado el cargo de presidente de la República, "se encuentra sujeto a la crítica y escrutinio público, sin que necesariamente las expresiones que se viertan en este sentido pueda constituir una acción maliciosa o temeraria".

