"Es su problema", responde Lasso sobre la sentencia contra su cuñado, Danilo Carrera

Ser cuñado del "presi" no es un cargo público. El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, habló el pasado 30 de noviembre sobre las crisis que afectan al país que gobernó durante dos años y seis meses, como la energética y la de institucionalidad. También se refirió a su gestión, asegurando que no tiene responsabilidad alguna en temas de corrupción, y se deslindó tajantemente de la condena de 10 años dictada por la justicia ecuatoriana contra su cuñado, Danilo Carrera Drouet, el pasado 20 de noviembre, por delincuencia organizada en el caso Encuentro.

En una entrevista concedida a NTN24, Lasso aseguró 'no cargar con ninguna cruz' si de corrupción se habla en su administración. "En primer lugar, yo no he sido acusado de nada. En segundo lugar, el movimiento político CREO, tampoco ha sido acusado de nada, a diferencia de otros partidos. En tercer lugar, no hay un solo afiliado de CREO que esté citado, señalado o mencionado en estos casos", explicó Lasso.

Lasso se aparta de la sentencia contra su cuñado

Sin embargo, al ser consultado por la sentencia contra su cuñado y el proceso judicial contra un exfuncionario de su gobierno, Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas, quien está prófugo en Argentina, Lasso precisó brevemente que "lo de mi cuñado (Danilo Carrera) me apena mucho, pero es problema de él, que tiene que resolverlo. El primer día de gobierno dije: En mi gobierno no hay pariente del presidente. No existe el cargo de cuñado, ni concuñado, ni sobrino, ni tío del presidente de la República. Lo dije en muchas ocasiones", afirmó el exmandatario.

Sobre Hernán Luque Lecaro, quien no ha podido ser procesado en el caso Encuentro debido a que está prófugo de la justicia, Lasso afirmó: "En el caso de Luque, que sí era funcionario de mi gobierno, es un caso aislado, no se repitió en varias funciones". El exmandatario también reveló que, en febrero pasado, se comunicó vía telefónica con la ministra de Interior de Argentina, Patricia Bullrich, para iniciar el proceso de extradición de Lecaro, a quién llamó un funcionario corrupto.

"En una semana estuvo localizado y detenido... pero fui yo como presidente quien estuvo detrás de un mal funcionario, porque él se incriminó. Si logró aquel sueño de perro de ganar dinero, no lo sé. Yo le pedí la renuncia en octubre de 2022", reveló Lasso en una entrevista el pasado 30 de noviembre.

Danilo Carrera y su abogado, en medio de la audiencia que se realizó de forma telemática. Captura de pantalla de la transmisión

Lasso habla de Abad y Topic

Sobre la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad, por vía administrativa por parte del Ministerio de Trabajo, debido a una supuesta ausencia injustificada del cargo, Lasso señaló que no se trata de defender a una persona, sino la institucionalidad del país. "La vicepresidenta es posesionada por el pueblo y una Asamblea Nacional, pero hoy tenemos una vicepresidenta por decreto ejecutivo".

También se refirió a la descalificación del candidato a la presidencia, Jan Topic. Aseveró que "es evidente que la estrategia es sacar a un competidor de la carrera pensando que ese 13% que llevaba Topic se le va a sumar a Noboa. Presidente que, por cierto, le he deseado el mayor de los éxitos para gobernar, porque eso es lo que necesita el país: un presidente que pueda gobernar".

¿De qué se acusó a Danilo Carrera?

Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, fue sentenciado a 10 años de prisión por delincuencia organizada el 20 de noviembre de 2024 en Quito. A pesar de tener 83 años, el Tribunal Anticorrupción determinó que debe cumplir su pena en un centro de privación de libertad, aunque se le descontará el tiempo que ha estado bajo arresto domiciliario.

Carrera, junto con Antonio Icaza, es uno de los pocos sentenciados en el caso. Los demás procesados se encuentran prófugos, incluidos Hernán Luque, exfuncionario de EMCO, y varios empresarios. La investigación del Ministerio Público reveló que Carrera y su asesinado amigo Rubén Cherres aprovecharon sus influencias en las empresas públicas para beneficiar a contratistas en contratos millonarios con el Estado.

