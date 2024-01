Guía penitenciaria que fue liberada pide que no dejen morir a sus compañeros

La guía penitenciaria que fue liberada la tarde del viernes 12 de enero, suplicó que no los dejen morir a sus compañeros. Ellos llevan seis días retenidos por los privados de libertad de la cárcel de Cotopaxi.

Katherine M. es la mujer que fue liberada este viernes aproximadamente a las 18:00. Horas antes apareció en un video donde pidió que no los dejen morir. Hasta ahora no sabe por qué razón fue una de las escogidas para ser liberada, pero agradece a Dios.

Katherine contó que el lunes después de realizar el conteo de los privados de libertad, se disponía a salir del pabellón de mujeres. En ese momento fue impedida de hacerlo por varios privados de libertad. Cuando regresó a ver miró que sus compañeras se encontraban en la misma situación. Una vez que fueron retenidas les trasladaron al pabellón de mediana seguridad.

A diario les cambiaban de lugar, pero siempre estaban como escudos humanos ante alguna intervención violenta que vayan a realizar policías. Porque en ese momento los iban a ubicar en las barricadas que fueron construidas esa semana, en los techos de los diferentes pabellones de la cárcel siempre existen guías penitenciarios que serán utilizados como escudos humanos.

Los alrededores del Centro de Privación de Libertad se encuentran cercadas y bajo custodia policial. Gloria Taco

“Es horrible estar encerrado, no comunicarse con nadie”, dijo la mujer. Pensé que iba a ser una retención de horas pero ya han pasado seis días y siguen retenidos. “Nadie merece morir siendo escudo humano”, aseveró la mujer entre sollozos.

Durante los cinco días de cautiverio no recibieron alimentación. Sobrevivieron con las reservas de alimentos que tienen los guías penitenciarios y son adquiridas en los economatos que atienden al interior del centro penitenciario. “Las reservas de comida están por agotarse tanto para los guías como para los privados de libertad, lo único que buscan es dialogar para que no se derrame ni una sola gota de sangre”.

Varios de los guías penitenciarios estarían con quebrantos de salud que se agravan con el paso de los días por la falta de comida y de medicinas.

Soy la paloma mensajera de mis compañeros explicó Katherine, quien se pondrá a luchar con los familiares de los guías penitenciarios que permanecen en las afueras del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, lugar al que por el momento nadie puede ingresar desde la antigua panamericana de ingreso a Latacunga.

Después de vivir la retención por parte de los privados de la libertad ha tomado la decisión de dejar la institución penitenciaria porque no quiere volver a vivir lo mismo, estar retenida, sin alimentos. “Para cumplir mi sueño ya lo he hecho, no cualquiera se atreve a ser agente penitenciario, lo cumplí pero hoy tengo una segunda oportunidad para seguir con mi vida, valiente el que sigue de servicio y sigue con su deber”.

Contó que en medio de la desesperación pudo acceder a una llamada telefónica y se despidió de su madre. Pensó que no iba a volver a verle a ella y a su novio con quien planea casarse en febrero próximo, sabe que Dios le está dando esta oportunidad.

