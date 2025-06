Solo una Guayaquil segura podrá seguir siendo ciudad

Una ciudad donde la gente no transita deja de ser ciudad. Y cuando deja de serlo, desaparecen los ciudadanos y sin ciudadanos no hay civilización. No en vano la palabra ‘civilización’ se deriva etimológicamente de la palabra latina ‘civitis’ (que significa ciudadano) y ‘civitas’ (que significa ciudad). En resumen, sin ciudadanos no hay ciudad, sin ciudad no hay civilización y sin civilización no hay futuro.

Ese es el drama que vive Guayaquil, donde caminar por las calles se ha vuelto casi impracticable desde las 16:30 o 17:00, debido al espantoso miedo que suscita la inseguridad y el crimen. Y no solo es un tema que tiene que ver con las horas de la tarde o noche. Ahora movilizarse de un punto a otro, ya sea en carro o bus, también implica un cálculo sobre las rutas más convenientes por donde transitar.

En Guayaquil hay personas que rezan mientras conducen o cuando se detienen en un semáforo, rogando a Dios que las deje llegar vivas a sus casas. A ellas o a sus hijos.

El aumento de las muertes violentas en Guayaquil

Las estadísticas de Guayaquil y del Ecuador son brutales y no dejan espacio para la duda. Según datos del llamado Bloque de Seguridad sobre la violencia en Ecuador en los primeros 45 días de 2025, el número de homicidios intencionales aumentó un 63 %. Los casos pasaron de 669 en 2024 a 1.091 en el mismo período de este año. Dentro de esta cifra, nueve víctimas eran menores de dos años.

Estas estadísticas han hecho que Guayaquil ya aparezca en algunas listas que se publican sobre las urbes más peligrosas del mundo. Según el Crime Index 2025, la ciudad está en el puesto 15 a nivel mundial y sexto en la región, luego de Caracas que es la tercera ciudad más peligrosa del mundo; San Pedro Sula, en Honduras, que es la 7, de Salvador; de Recife, en Brasil, que es la 12; Fortaleza, también en Brasil, que aparece en el puesto 13; y, Río de Janeiro, en Brasil, en el 14.

Hay otras listas donde la situación es aún peor: Statista ubica a Guayaquil como la octava ciudad más peligrosa del mundo. El tanque de pensamiento mexicano Justicia y Paz, que se dedica a investigar el tema en la región, ubica a Guayaquil como la número 12 del mundo.

¿Guayaquil perderá a sus residentes?

¿Qué ciudad puede aguantar algo así? ¿Qué clase de ciudadano es el que para caminar a su casa desde su trabajo tiene que encomendarse a Dios para que lo mantenga vivo cada día? ¿Quién va a querer vivir en esas condiciones en Guayaquil? Una ciudad con esos niveles de violencia no es un espacio donde se genere desarrollo y futuro.

A las familias, comerciantes, docentes y estudiantes les preocupa que la violencia escale en la ciudadela Quisquís, en donde se registró la muerte violenta de una persona. Foto: Carlos Klínger/ Expreso

La evidencia histórica muestra que no hay progreso ni desarrollo posible en lugares donde sus pobladores están secuestrados y maniatados por el miedo.

La incidencia de la violencia y el crecimiento económico

“Los altos niveles de violencia y delincuencia obstaculizan significativamente el crecimiento económico. Disuaden la inversión, reducen la productividad y erosionan el Estado de Derecho, lo que provoca una disminución de la actividad económica y un estancamiento a largo plazo. Por el contrario, el crecimiento económico puede reducir la delincuencia al crear más oportunidades, mejorar el nivel de vida y fomentar la estabilidad social”, dice un informe de una de las agencias de desarrollo de las Naciones Unidas.

El análisis concluye que los factores sociales y económicos más estrechamente asociados con el homicidio en diferentes países revela que, en general, existe una fuerte relación entre la tasa de homicidios de un país y su nivel de desarrollo. Estos dos elementos forman parte de un círculo vicioso: un bajo nivel de desarrollo probablemente impulse la tasa de homicidios al alza, lo que a su vez obstaculiza aún más el desarrollo.

Se ha descubierto que la pobreza, especialmente cuando va acompañada de desigualdad económica, como es el caso de Guayaquil en particular, y del Ecuador en general, también está vinculada a altos niveles de violencia.

Sin embargo, los estudios muestran que los niveles de pobreza no son el único factor: el interés de los carteles de la droga, por ejemplo, puede convertir un lugar relativamente pobre mucho más violento que a otro que tiene tasas de pobreza más altas.

Sobre lo que sí hay consenso es que una alta tasa de violencia en una comunidad reduce el valor de las propiedades y socava el crecimiento y desarrollo de los negocios.

El impacto de los homicidios

Además de causar la muerte, el homicidio también tiene un impacto sustancial en la salud de las personas. Cada homicidio deja como sobrevivientes entre 7 y 10 familiares cercanos, además de amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Asimismo, los altos niveles de violencia, incluido el homicidio, suponen una carga significativa para los sistemas de salud pública y agotan aún más los recursos, ya de por sí escasos, especialmente en los países en desarrollo.

Sin embargo, no solo se ven afectados los fondos públicos; pues los hogares pobres a menudo tienen que gastar su propio dinero para cubrir los costos de salud derivados de los actos violentos. Además, la presión de estar expuestos a comportamientos violentos puede causar que las personas y familias enteras sufran una reducción de ingresos, ahorros y productividad.

Con escenarios como esos ¿qué guayaquileño no va a querer migrar para poder vivir en paz y tener, al menos, la esperanza de que su descendencia pueda mejorar su calidad de vida?

Sin Guayaquil como una ciudad habitable que sea foco de desarrollo y progreso, el Ecuador no tiene futuro. Algo habrá que hacer en Guayaquil para salvar al Ecuador, pero eso es trabajo para los políticos y los expertos.

