Guayaquil ejecuta 902 operativos en una semana y entrega 228 videos a la Fiscalía

En una semana, según cifras oficiales, se ejecutaron 900 operativos de control en la ciudad. Pese a ello, la ciudadanía no se siente segura.

Guayaquil ha endurecido su estrategia de seguridad ciudadana. Del 15 al 21 de junio de 2025, según informó Segura EP a través de un comunicado, la Empresa Pública Segura EP desplegó 902 operativos en distintos puntos de la ciudad. La medida forma parte de una ofensiva institucional tras los últimos hechos de violencia, entre ellos, la explosión registrada en el sector de La Bahía el pasado 3 de junio, que marcó un antes y un después en la percepción de seguridad en el centro.

Según el informe de la entidad, en esa semana desde el centro de monitoreo C5 se procesaron 1.173 alertas, lo que permitió prevenir 117 delitos.

En paralelo, se entregaron 228 videos con cadena de custodia a la Fiscalía, insumos claves para investigaciones en curso por delitos como extorsión, sicariato y amenazas a comerciantes. Frente a ello, la ciudadanía espera que haya las debidas respuestas.

"Ha pasado que la ciudadanía denuncia, la Policía hace su trabajo, pero el tema llega a la Fiscalía y todo queda en nada: se pierde, no lo toman en cuenta, no se investiga y todo queda en nada. Por eso es que no confiamos ya en el sistema ni en las autoridades y es lamentable", señaló Paco Sánchez, ciudadano guayaquileño.

Controles en puntos estratégicos de la ciudad



Los operativos no solo se han concentrado en La Bahía, donde el miedo prevalece, según aseguran los comerciantes y ciudadanos. De hecho, las intervenciones abarcaron sectores como Urdesa, Kennedy, FAE y Puerto Santa Ana. La articulación incluyó al Grupo de Apoyo a la Seguridad, agentes municipales y las Estaciones de Acción Segura (EAS).

El balance institucional revela:

653 controles por el Grupo de Apoyo a la Seguridad

2.974 acciones de los agentes de control municipal

465 operativos en Urdesa, 276 en Kennedy, 156 en FAE y 20 en Puerto Santa Ana

Además, se brindaron 187 atenciones ciudadanas en Urdesa, 174 en Kennedy, 58 en FAE y 6 en Puerto Santa Ana. Los equipos de paramédicos también actuaron en la atención prehospitalaria, con 997 asistencias médicas.

La Bahía, una herida abierta tras el atentado



Uno de los sectores más vigilados sigue siendo La Bahía. Desde el atentado con explosivos, la zona está bajo constante presencia de policías, militares y agentes municipales. No obstante, comerciantes y visitantes aseguran que la sensación de peligro no ha desaparecido.

Franklin Coloma, abogado y representante gremial del sector, dice que aunque se nota el despliegue policial, “el miedo sigue en los clientes”. A esto se suman denuncias de extorsiones en calles como Ayacucho, Chimborazo y Eloy Alfaro, donde bandas delictivas siguen amenazando.

“Muchos compañeros han optado por trasladarse. El ambiente está tenso, aunque parezca lo contrario”, contó en su momento Carlos Bolaños, comerciante informal.

Reacción ciudadana: temor persistente y poca confianza



El impacto de la violencia ha trascendido a la percepción de quienes transitan por el centro. “Yo antes venía a ver qué comprar. Ahora me limito. Uno no sabe si en cualquier momento puede estallar otra bomba”, dijo Miguel Gavilánez, padre de familia.

Amílcar Montaño, visitante habitual del centro, aseguró para un reportaje anterior que “ya no hay tranquilidad”. Él y otros ciudadanos coinciden en que se requieren acciones sostenidas, no solo visibles, sino también estructurales: vigilancia nocturna, respuesta rápida y campañas que recuperen la confianza.

La Bahía de Guayaquil ha sido uno de los sectores que se ha convertido en el blanco de las extorsiones. Christian Vinueza

Para Nathi Méndez, habitante de Sauces 4, aún urgen medidas para fortalecer la seguridad en la ciudad. "Aún estamos en pañales, de lo contrario esa balacera que hubo la noche del sábado 21 de junio en Sauces 4 no hubiese ocurrido. Eso fue horrible. Y nadie lo puedo evitar", pensó la residente.

Más que patrullajes: videos, denuncias y ayuda social



En paralelo a los patrullajes, Segura EP atendió 49 solicitudes de apoyo a unidades investigativas como UNASE, DINASED, FICSE y la Policía Judicial. Se entregaron los ya mencionados 228 videos con evidencia y se gestionaron 115 eventos adversos, incluyendo emergencias, asistencia humanitaria y elaboración de informes técnicos.

En temas sociales, se reportaron:

143 atenciones integrales por violencia intrafamiliar

36 derivaciones institucionales

3 acompañamientos judiciales

114 personas sensibilizadas en prevención de violencia

El canal municipal 181, según detalló la Alcaldía, también se ha convertido en una herramienta clave. Recibió 1.678 llamadas, de las cuales 1.171 fueron canalizadas a despachos operativos y 507 fueron solicitudes de información municipal.

