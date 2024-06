Guarderas denuncia "tentáculos correístas" en el juicio electoral a Verónica Abad

El consejero de Participación Ciudadana (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, denunció este 7 de junio de 2024 la presencia de "tentáculos correístas" en la denuncia electoral que presentó a la vicepresidente de la República, Verónica Abad.

(Lea también: El CNE señala no tener la facultad de resolver la consulta de Daniel Noboa)

El 15 de mayo de 2024, Guarderas anunció que presentaría una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de tres políticos, entre ellos, la vicepresidenta Abad. Según Guarderas, ellos cometieron campaña anticipada, infracción prevista en el Código de la Democracia.

Fernando Muñoz es el juez del TCE designado para el caso de Guarderas contra Abad Leer más

Casi un mes después del anuncio, Guarderas denunció que "por primera vez un abogado mío se cambia de bando", en referencia a una alerta emitida por Ronald Morocho Vargas, abogado que seguía la denuncia contra Abad.

(Lea también: La Asamblea Nacional se desmarca del conflicto entre Daniel Noboa y Verónica Abad)

Según Morocho, Guarderas habría falsificado su firma para presentar un escrito de aclaración y ampliación solicitado por el juez electoral Fernando Muñoz. "Yo no he autorizado la presentación del contenido de dicho escrito ni he firmado dicho documento (...)", señala.

Guarderas reaccionó con un comunicado en el que, además de desmentir que haya falsificado la firma del abogado Morocho, señala que "los tentáculos correístas" están detrás.

"Desde que le quitaron la visa a los Estados Unidos a la señora Abad, tuvimos la certeza de que nuestro juicio iba por buen sentido. Ahora tenemos la convicción de que peleamos contra los poderes capaces de torcer abogados", dice su pronunciamiento.

Según indicó, el plan correísta detrás de esta jugada es que "Abad llegue a la Presidencia para asegurar la impunidad del delincuente prófugo (en referencia del expresidente Rafael Correa)".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!